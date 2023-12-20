Прокуратура почала розслідування через демонстрацію нацистської символіки в Києві (фото)

За даними правоохоронних органів, наразі вживаються всі заходи, щоб встановити причетних до інциденту осіб.

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Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування інциденту, який пов'язаний із поширенням нацистської символіки. Про це повідомила пресслужба відомства 20 грудня.

Під час моніторингу медіапростору співробітники прокуратури виявили відеоролик, на якому група людей в одному зі спальних районів столиці демонстрували прапор із нацистською символікою.

Ці дії знімалися на камеру і в результаті були поширені мережею.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом поширення нацистської символіки (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Наразі правоохоронні органи вживають заходів, спрямованих на встановлення причетних осіб", — ідеться в повідомленні.

Нацистський прапор у Києві: деталі

20 грудня столичні Telegram-канали почали поширювати кадри, на яких група молодих людей стоїть разом із червоним прапором, на якому присутня нацистська символіка. Поруч із ними стоїть ростова фігура пса Патрона, який після початку вторгнення здобув свою популярність завдяки допомозі саперам у розмінуванні територій.

Прокуратура розпочала досудове розслідування через демонстрацію нацистської символіки в Києві Фото: Скриншот Прокуратура розпочала досудове розслідування через демонстрацію нацистської символіки в Києві Фото: Скриншот

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі припустив, що це могли спровокувати росіяни, але також сподівається, що співробітники поліції проведуть серйозну розмову з причетними особами та їхніми батьками.

"Руснявi пропагандисти в екстазі показують це по всіх каналах, імовірно, вони це шоу і оплатили", — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який осквернив ханукію на Майдані. Затриманий напередодні обурювався тим, що на Майдані Незалежності встановили символ "чужого свята". У результаті він на камеру вирішив "справити нужду".