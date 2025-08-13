Громкий медскандал на Тернопольщине: 18 человек потеряли зрение из-за действий офтальмологов

В городе Черткове Тернопольской области 18 пациентов районной больницы получили тяжелые последствия после введения запрещенного препарата. По данным следствия, у 15 человек зрение исчезло на один глаз, а трое полностью ослепли.

Как сообщила Тернопольская областная прокуратура, с марта 2022-го по февраль 2023 года трое офтальмологов, действуя по указанию заведующего отделением, вводили пациентам препарат, запрещенный к применению. За эту процедуру они требовали от 8 до 34 тысяч гривен.

Вследствие осложнений семерым пострадавшим пришлось удалить глаз. По расчетам следствия, государство потратило почти 900 тысяч гривен на лечение пострадавших.

"Прокуроры требуют отстранения от занимаемых должностей 4 врачей-офтальмологов районной больницы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовные производства в отношении четырех врачей находятся на рассмотрении Чертковского районного суда. Медикам инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, получение неправомерной выгоды с вымогательством и служебную халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины). По инкриминируемым статьям медикам грозит наказание от штрафа или ограничения свободы до 2 лет — до лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Поскольку обвиняемые продолжают работать в больнице, прокуроры обратились в суд с ходатайством об их отстранении, чтобы предотвратить возможное влияние на персонал и пациентов.

