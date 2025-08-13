Гучний медскандал на Тернопільщині: 18 людей втратили зір через дії офтальмологів

В місті Чорткові Тернопільськоі області 18 пацієнтів районної лікарні зазнали тяжких наслідків після введення забороненого препарату. За даними слідства, у 15 людей зір зник на одне око, а троє повністю осліпли.

Як повідомила Тернопільська обласна прокуратура, від березня 2022-го до лютого 2023 року троє офтальмологів, діючи за вказівкою завідувача відділення, вводили пацієнтам препарат, заборонений до застосування. За цю процедуру вони вимагали від 8 до 34 тисяч гривень.

Внаслідок ускладнень сімом постраждалим довелося видалити око. За розрахунками слідства, держава витратила майже 900 тисяч гривень на лікування потерпілих.

"Прокурори вимагають відсторонення від займаних посад 4 лікарів-офтальмологів районної лікарні", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Кримінальні провадження щодо чотирьох лікарів перебувають на розгляді Чортківського районного суду. Медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, одержання неправомірної вигоди з вимаганням та службову недбалість (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 КК України). За інкримінованими статтями медикам загрожує покарання від штрафу чи обмеження волі до 2 років — до позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Оскільки обвинувачені продовжують працювати у лікарні, прокурори звернулися до суду з клопотанням про їхнє відсторонення, щоб запобігти можливому впливу на персонал і пацієнтів.

