В Стрийском районе установили рекорд Украины по приготовлению Красивского пирога: чем особенное блюдо

В Николаеве на Стрыйщине установили новый Рекорд Украины, приготовив Красовский пирог Независимости длиной 35,6 метра и весом 242 килограмма. Часть пирога отправили в реабилитационный центр для военных, чтобы поддержать их и отпраздновать День Независимости вместе.

По информации Львовской областной военной администрации, Красовский пирог — традиционное блюдо из ржаного теста с начинкой из картофеля, гречки и белого сыра, которая не накрывается сверху тестом. Рецепт передается из поколения в поколение и упоминается в воспоминаниях адвоката и сотника УГА Степана Шухевича.

Стоит отметить, что событие состоялось накануне 34-й годовщины Независимости Украины в рамках проектов "Бок о бок Сплоченные общины", "Пирог Независимости 2025" и инициативы "Николаевское Ополье объединяет Украину". В общем, пирог стал символом единства, традиций и свободы украинского народа.

Красовский пирог: история, рецепт и традиции знаменитого блюда Львовщины

По данным кулинарного проекта "Авторская кухня украинская", Красовский пирог имеет давнюю историю и связан с традицией "Ласка" в селе Красов на Львовщине, которую описал Степан Шухевич в книге "Моя жизнь". "Ласка" — это обжинки, во время которых жители села собирали рожь для священника, а по вечерам праздновали с музыкой, танцами и специальным пирогом.

Проект добавляет, что Степан Шухевич, двоюродный брат отца Романа Шухевича, в воспоминаниях описывает, как женщины и девушки готовились к работе, на поле звучала музыка братьев Мандриков, а лучшую девушку украшали венком из ржи. После работы во дворе семьи происходили угощения: пирог со сметаной считался "ключом принятия" — без него не обходился ни один праздник или другое важное событие.

Фотография из книги воспоминаний Степана Шухевича — "Моя жизнь" Фото: Социальные сети

Что касается рецепта, то Красовский пирог готовят из смеси вареного картофеля, гречки и белого сыра, которую обертывают в ржаное тесто только спереди и по краям, оставляя верх открытым. Пироги выпекают длиной 75-100 см и шириной 40-50 см, после чего гостям раздают большие куски вместе со сметаной или квасным молоком.

Сегодня пирог готовят редко, однако его рецепт напоминает Яворовский пирог или кныш. Тесто замешивают дрожжевое на ржаной муке, начинку готовят из картофеля, гречки и белого сыра с поджаренным луком, солью и перцем. Пирог выпекают до золотистой корочки и подают со сметаной, кефиром или квасным молоком.

