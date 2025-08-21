На Стрийщині встановили рекорд України з приготування Красівського пирога: чим особлива страва

У Миколаєві на Стрийщині встановили новий Рекорд України, приготувавши Красівський пиріг Незалежності завдовжки 35,6 метра і вагою 242 кілограми. Частину пирога відправили до реабілітаційного центру для військових, щоб підтримати їх і відсвяткувати День Незалежності разом.

За інформацією Львівської обласної військової адміністрації, Красівський пиріг — традиційна страва з житнього тіста з начинкою з картоплі, гречки та білого сиру, яка не накривається зверху тістом. Рецепт передається з покоління в покоління і згадується у спогадах адвоката та сотника УГА Степана Шухевича.

На Львівщині встановили рекорд України з приготування Красівського пирога Фото: Львівська ОВА На Львівщині встановили рекорд України з приготування Красівського пирога Фото: Львівська ОВА

Варто зазначити, що подія відбулася напередодні 34-ї річниці Незалежності України в межах проєктів "Пліч-о-пліч Згуртовані громади", "Пиріг Незалежності 2025" та ініціативи "Миколаївське Опілля єднає Україну". Загалом, пиріг став символом єдності, традицій і свободи українського народу.

Красівський пиріг: історія, рецепт та традиції знаменитої страви Львівщини

За даними кулінарного проєкту "Авторська кухня українська", Красівський пиріг має давню історію і пов’язаний із традицією «Ласка» в селі Красів на Львівщині, яку описав Степан Шухевич у книзі "Моє життя". "Ласка" — це обжинки, під час яких жителі села збирали жито для священника, а вечорами святкували з музикою, танцями та спеціальним пирогом.

Проєкт додає, що Степан Шухевич, двоюрідний брат батька Романа Шухевича, у спогадах описує, як жінки та дівчата готувалися до роботи, на полі звучала музика братів Мандриків, а найкращу дівчину прикрашали вінком із жита. Після роботи на подвір’ї родини відбувалися частування: пиріг зі сметаною вважався "ключем прийняття" — без нього не обходився жоден празник чи інша важлива подія.

Світлина з книги спогадів Степана Шухевича – "Моє життя" Фото: Соціальні мережі

Щодо рецепта, то Красівський пиріг готують із суміші вареної картоплі, гречки та білого сиру, яку обгортають у житнє тісто тільки спереду та по краях, залишаючи верх відкритим. Пироги випікають довжиною 75–100 см і шириною 40–50 см, після чого гостям роздають великі шматки разом зі сметаною або квасним молоком.

Сьогодні пиріг готують рідко, проте його рецепт нагадує Яворівський пиріг або книш. Тісто замішують дріжджове на житньому борошні, начинку готують із картоплі, гречки та білого сиру з підсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Пиріг випікають до золотистої скоринки та подають зі сметаною, кефіром або квасним молоком.

