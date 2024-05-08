Заєць, але фальшивий: як приготувати традиційну м'ясну страву української кухні

Українська кухня має багату історію та багато автентичних страв, які зараз знов набувають популярності.

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Якщо любите українську кухню, то спробуйте приготувати цю незаслужено забуту м'ясну страву під назвою "фальшивий заєць", просто заєць, або м’ясний хлібець. Фальшивий він, тому що цю страву готують з будь-якого м’яса, але не з зайця. Достеменно невідомо, чому саме цю страву назвали "зайцем". Можливо тому, що не всі ходили на полювання і не всі могли вполювати справжню дичину.

На Західній Україні цю страву досі готують на великі свята. Також вона популярна в США та Європі. Рецептом поділились на сайті Elle.

Фальшивий заєць (м’ясний хлібець)

Інгредієнти:

свинина — 1 кг;

яловичина — 0,5 кг;

три цибулини;

панірувальні сухарі — 100 г;

сіль, перець, духмяні трави — до смаку;

олія — для смаження;

кетчуп — для декору.

М’ясо подрібнюємо на м’ясорубці. Або беремо одразу готовий фарш. Цибулю дрібно ріжемо та смажимо до м’якості.

Панірувальні сухарі розводимо молоком або водою, щоб вийшла маса схожа на кашу. Отриману суміш вмішуємо у фарш.

Додаємо смажену цибулю, сіль, перець та улюблені духмяні трави. Добре вимішуємо все та викладаємо у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо у вас нема такої форми, просто сформуйте хлібець руками та викладіть на деко.

Готуйте у нагрітій до 200 градусів духовці та запікаємо 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгорятиме, накриваємо хлібець фольгою. За годину дістаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і повертаємо в розпечену духовку на 10 хвилин. Потім нарізаємо та подаємо.

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