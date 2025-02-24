Як приготувати найсмачніший борщ: покроковий рецепт

Борщ — це національна українська страва і щоб приготувати її смачно, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

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Борщ — це не просто суп, а справжній символ України. Готувати його можуть по-різному, але існують певні принципи, які допоможуть вам досягти ідеального смаку. Рецептом поділилися на сайті Gutains.

Якість борщу безпосередньо залежить від свіжості та якості продуктів. І вам варто одразу вибрати будете ви варити борщ на бульйоні, чи пісний.

Якщо ви вирішили додати м'ясо, почніть із приготування бульйону. М'ясо промийте, залийте холодною водою і варіть на повільному вогні, регулярно знімаючи піну. Час варіння залежить від обраного типу м'яса (яловичина вариться найдовше).

Як зварити смачний борщ

Овочі варто обсмажити. Почніть із пасерування цибулі та моркви до золотистого кольору, додайте томатну пасту або помідори. Потім додайте буряк і трохи води, тушкуйте під кришкою на повільному вогні до м'якості буряка.

Коли м'ясо буде готове, вийміть його з бульйону, а картоплю відправте варитися в бульйон. Після того як картопля майже готова, додайте обсмажені овочі в каструлю. Додавання капусти. Після того як овочі поваряться разом кілька хвилин, додайте капусту. Варіть до її повної готовності. За кілька хвилин до готовності додайте подрібнений часник, спеції, сіль і перець за смаком. Якщо використовуєте м'ясо, наріжте його, поверніть у борщ.

Борщ

Інгредієнти:

свинина на кісточці — 500 г;

буряк — 1 шт;

картопля — 4 шт;

капуста — 0,5 головки;

одна морквина;

одна цибулина;

томатна паста — 70 г;

цукор — 1 ст. л;

оцет — 1 ст. л.;

сіль, лимонний сік, перець духмяний, лавровий лист, часник.

Свинину на кістці промийте, залийте водою і варіть приблизно 2-3 години, знімаючи піну. Наприкінці готовності посоліть бульйон і додайте перець духмяний і лавровий лист.

Буряк почистіть і натріть на крупній тертці або поріжте брусочками — як вам подобається більше. Тушкуйте під кришкою на сковороді з невеликою кількістю олії до готовності. Періодично підливайте воду, щоб буряк не смажився, а саме тушкувався.

Цибулю порізати кубиками, пасеруйте на невеликому вогні разом із морквою, натертою на крупній тертці. Після додайте томатну пасту і тушкуйте ще кілька хвилин.

Дістаньте м'ясо на кістках із бульйону, відокремте м'ясо, наріжте на невеликі шматки і поверніть у бульйон.

Картоплю почистіть і поріжте невеликими кубиками. Покладіть у бульйон із м'ясом. Додайте тонко нарізану капусту та буряк. Варіть до м'якості картоплі.

Додайте цукор та оцет. Покладіть засмажку в борщ, спробуйте, посоліть, додайте лимонний сік. Доведіть до кипіння. Заправте пропущеним через прес часником і вимкніть вогонь.

Накрийте кришкою і дайте борщу постояти 15 хвилин перед подачею на стіл.

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