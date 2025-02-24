Как приготовить самый вкусный борщ: пошаговый рецепт

Борщ – это национальное украинское блюдо и чтобы приготовить его вкусно, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Борщ — это не просто суп, а настоящий символ Украины. Готовить его могут по-разному, но существуют определенные принципы, которые помогут вам достичь идеального вкуса. Рецептом поделились на сайте Gutains.

Качество борща напрямую зависит от свежести и качества продуктов. И вам стоит сразу выбрать будете вы варить борщ на бульоне, или постный.

Если вы решили добавить мясо, начните с приготовления бульона. Мясо промойте, залейте холодной водой и варите на медленном огне, регулярно снимая пену. Время варки зависит от выбранного типа мяса (говядина варится дольше всех).

Как сварить вкусный борщ

Овощи стоит обжарить. Начните с пассеровки лука и моркови до золотистого цвета, добавьте томатную пасту или помидоры. Затем добавьте свеклу и немного воды, тушите под крышкой на медленном огне до мягкости свеклы.

Когда мясо будет готово, выньте его из бульона, а картофель отправьте вариться в бульон. После того как картофель почти готов, добавьте обжаренные овощи в кастрюлю. Добавление капусты. После того как овощи поварятся вместе несколько минут, добавьте капусту. Варите до ее полной готовности. За несколько минут до готовности добавьте измельченный чеснок, специи, соль и перец по вкусу. Если используете мясо, нарежьте его верните в борщ.

Борщ

Ингредиенты:

свинина на косточке – 500 г;

свекла – 1 шт;

картофель — 4 шт;

капуста – 0,5 головки;

одна морковка;

одна луковица;

томатная паста — 70 г;

сахар – 1 ст. л;

уксус – 1 ст. л.;

соль, лимонный сок, перец душистый, лавровый лист, чеснок.

Свинину на кости промойте, залейте водой и варите примерно 2-3 часа, снимая пену. В конце готовности посолите бульон и добавьте перец душистый и лавровый лист.

Свеклу почистьте и натрите на крупной терке или порежьте брусочками – как вам нравится больше. Тушите под крышкой на сковороде с небольшим количеством масла до готовности. Периодически подливайте воду, чтобы свекла не жарилась, а именно тушилась.

Лук порезать кубиками, пассеруйте на небольшом огне вместе с морковкой, натертой на крупной терке. После добавьте томатную пасту и тушите еще несколько минут.

Достаньте мясо на кости из бульона, отделите мясо, нарежьте на небольшие куски и верните в бульон.

Картофель почистите и порежьте небольшими кубиками. Положите в бульон с мясом. Добавьте тонко нарезанную капусту и свеклу. Варите до мягкости картофеля.

Добавьте сахар и уксус. Положите зажарку в борщ, попробуйте, посолите, добавьте лимонный сок. Доведите до кипения. Заправьте пропущенным через пресс чесноком и выключите огонь.

Накройте крышкой и дайте борщу постоять 15 минут перед подачей на стол.

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