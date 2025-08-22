В Полтавской области случайно откопали бивень мамонта (фото)
Во время копания глины возле лесного массива в селе Зарог Лубенского района Полтавской области местные жители нашли бивень мамонта.
Краевед из Зарога Наталья Погорелова обратилась с информацией в Центр охраны и исследований памятников археологии Полтавского облсовета, и сотрудник Центра Михаил Коваленко, выехавший по указанному адресу, подтвердил, что найденный объект – это бивень мамонта, пишет районный еженедельник "Эхо".
Правда, находка не подходит для демонстрации в музее, поскольку близкое залегание к поверхности и влияние природной эрозии сильно повредили бивень.
По геологическим признакам, бивень был найден в верхней части склона плато террасы правого берега реки Оржица. Вероятно, он принесен ледником вместе с глиняным лесным материалом.
Журналисты отмечают, что это – не первая подобная находка на территории региона.
В 2005 году на карьере Тарасовского кирпичного завода также были обнаружены остатки мамонтовой фауны.
Впоследствии, во время обследования, специалисты зафиксировали присутствие делювиальной прослойки с остатками костей и мамонтов бивней на глубине 5–6 метров.
Из-за отсутствия признаков человеческой обработки эти объекты были классифицированы как месторасположение палеонтологической, а не археологической природы.
Уникальные останки передали на хранение в Полтавский краеведческий музей и краеведческий музей в Оржице.
Ранее Фокус писал, что 10 000 лет назад мамонты вымерли из-за сильной аллергии.
Мы также рассказывали, что шерстистые мамонты были помешаны на сексе. Об этом стало известно после изучения их бивней.