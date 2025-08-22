В Полтавской области случайно откопали бивень мамонта (фото)

Во время копания глины возле лесного массива в селе Зарог Лубенского района Полтавской области местные жители нашли бивень мамонта.

Краевед из Зарога Наталья Погорелова обратилась с информацией в Центр охраны и исследований памятников археологии Полтавского облсовета, и сотрудник Центра Михаил Коваленко, выехавший по указанному адресу, подтвердил, что найденный объект – это бивень мамонта, пишет районный еженедельник "Эхо".

Правда, находка не подходит для демонстрации в музее, поскольку близкое залегание к поверхности и влияние природной эрозии сильно повредили бивень.

Бивень нашли довольно близко к поверхности, что повлияло на его созранность

По геологическим признакам, бивень был найден в верхней части склона плато террасы правого берега реки Оржица. Вероятно, он принесен ледником вместе с глиняным лесным материалом.

Фрагменты находки из Зарога

Журналисты отмечают, что это – не первая подобная находка на территории региона.

В 2005 году на карьере Тарасовского кирпичного завода также были обнаружены остатки мамонтовой фауны.

Карьер Тарасовского кирпичного завода

Впоследствии, во время обследования, специалисты зафиксировали присутствие делювиальной прослойки с остатками костей и мамонтов бивней на глубине 5–6 метров.

Из-за отсутствия признаков человеческой обработки эти объекты были классифицированы как месторасположение палеонтологической, а не археологической природы.

Фрагмент бивня, обнаруженного на карьере Тарасовского кирпичного завода

Уникальные останки передали на хранение в Полтавский краеведческий музей и краеведческий музей в Оржице.

