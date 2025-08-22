У Полтавській області випадково відкопали бивень мамонта (фото)

Під час копання глини біля лісового масиву в селі Заріг Лубенського району Полтавської області місцеві жителі знайшли бивень мамонта.

Краєзнавиця із Зарога Наталя Погорєлова звернулася з інформацією до Центру охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської облради, і працівник Центру Михайло Коваленко, який виїхав за вказаною адресою, підтвердив, що знайдений об'єкт — це бивень мамонта, пише районний тижневик "Ехо".

Щоправда, знахідка не підходить для демонстрації в музеї, оскільки близьке залягання до поверхні та вплив природної ерозії сильно пошкодили бивень.

Бивень знайшли досить близько до поверхні, що вплинуло на його дозрівання

За геологічними ознаками, бивень був знайдений у верхній частині схилу плато тераси правого берега річки Оржиця. Ймовірно, він принесений льодовиком разом із глиняним лісовим матеріалом.

Фрагменти знахідки із Зарога

Журналісти зазначають, що це — не перша подібна знахідка на території регіону.

У 2005 році на кар'єрі Тарасівського цегельного заводу також було виявлено залишки мамонтової фауни.

Кар'єр Тарасівського цегельного заводу

Згодом, під час обстеження, фахівці зафіксували присутність ">делювіального прошарку із рештками кісток і мамонтових бивнів на глибині 5-6 метрів.

Через відсутність ознак людської обробки ці об'єкти були класифіковані як місце розташування палеонтологічної, а не археологічної природи.

Фрагмент бивня, виявленого на кар'єрі Тарасівського цегельного заводу

Унікальні останки передали на зберігання до Полтавського краєзнавчого музею та краєзнавчого музею в Оржиці.

