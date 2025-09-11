В участке уже 4 дня: в Тернопольской области военные задержали оператора австрийского телеканала

В Украине задержали оператора австрийского телеканала ORF, который ехал на съемки в Тернопольской области. Он находится в отделении несколько дней без официального объяснения причин задержания.

Как сообщает телеканал ORF, инцидент произошел во время проверки дорожного движения: оператора остановила полиция, когда он ехал на съемки для корреспондента Кристиана Вершютца. После этого военный представитель передал его в отделение полиции в Тернополе, где он удерживается уже четыре дня. На данный момент телеканал не раскрывает фамилию задержанного.

Редакционная коллегия ORF отметила, что оператору 53 года, он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в 2022 году и получил ранения во время службы в Украине. В заявлении также отмечается, что соблюдение стандартов безопасности и свободы работы журналистов является важной составляющей для Украины на пути к вступлению в ЕС.

В ответ на запрос австрийского агентства APA Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что посольство в Киеве сразу после ареста обратилось в МИД Украины за разъяснениями. Кроме того, поддерживается связь с адвокатом оператора и корреспондентом ORF. В МИД подчеркнули, что из-за гражданства задержанного возможности посольства оказать помощь ограничены, однако Австрия призывает к соблюдению верховенства права.

"Австрия призывает к соблюдению верховенства права. Однако, поскольку это дело касается гражданина Украины, возможности посольства по оказанию поддержки очень ограничены", — заявили в МИД.

Стоит заметить, что на странице в Facebook Тернопольского областного ТЦК СП информации о задержании мужчины или объяснения инцидента нет.

