Успел потратить деньги: в Киеве задержали молодого человека, ограбившего военную в кафе

В Киеве мужчина ограбил военнослужащую, которая находилась в столице на лечении. Полиция нашла похищенные деньги и вернула их пострадавшей, однако сумма уже была неполной.

Related video

Военная находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской картой и документами и убежал, сообщает полиция Киева. Это произошло в одном из заведений на улице Васильковской в Голосеевском районе города.

Женщина вызвала правоохранителей и предоставила детальное описание грабителя. Те начали поиски и впоследствии задержали мужчину. У него изъяли сумку с вещами, которую вернули ее владелице. Однако трех тысяч гривен уже не досчитались, ведь вор успел их потратить.

Мужчине объявили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей с возможностью внесения залога в размере около 120 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с бусом ТЦК, в котором сидели мобилизованные. Военкомы объяснили, что авария произошла по вине мобилизованного, который находился в кабине. Сначала прошла информация о побеге нескольких мобилизованных, а также о том, что мобилизованных удерживали в наручниках. Однако впоследствии работники ТЦК все это опровергли.

Ранее стало известно, что в Киеве на Майдане электрокар Volkswagen влетел в подземный переход. Водитель Volkswagen ID.3 пострадал и попал в больницу с открытым переломом ноги. По данным полиции, он был трезв.