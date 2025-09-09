Встиг витратити гроші: у Києві затримали молодика, що пограбував військову в кав'ярні

У Києві чоловік пограбував військовослужбовицю, яка перебувала у столиці на лікуванні. Поліція знайшла викрадені гроші та повернула їх постраждалій, проте сума вже була неповною.

Військова перебувала у кав’ярні, коли до її столику підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами і втік, повідомляє поліція Києва. Це сталося у одному з закладів на вулиці Васильківській у Голосіївському районі міста.

Жінка викликала правоохоронців і надала детальний опис грабіжника. Ті розпочали пошуки і згодом затримали чоловіка. У нього вилучили сумку з речами, яку повернули її власниці. Проте трьох тисяч гривень вже не дорахувалися, адже крадій встиг їх витратити.

Чоловікові оголосили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Покарання передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 120 тисячі гривень.

