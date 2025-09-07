Ноги торчали из дверей: в Киеве очевидцы сняли силовое задержание мужчины (видео)

В Киеве у метро Житомирская сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину с применением силы, что вызвало возмущение очевидцев. По предварительным данным, гражданин находился в розыске, и был, предположительно, доставлен в ТЦК.

Related video

Соответствующие кадры опубликовал 6 сентября Telegeam-канал "Реальный Киев". На кадрах лица задержанного мужчины не видно, но администраторы канала пишут, что ему якобы разбили нос.

Также утверждается, что полиция уехала с места инцидента на авто, у которой были открыты двери, потому что там были ноги задержанного.

Точная причина задержания неизвестна, но один из полицейских сказал очевидцам, что мужчина якобы находится в розыске.

На кадрах одна из женщин пыталась добраться до автомобиля, в котором уже находился задержанный, но сотрудники Нацполиции никого к авто не подпускали. В этот момент мужчина начал звать на помощь, а один из свидетелей обратился к полицейским со словами — "зачем вы его ломаете?"

Один из присутствующих также сказал, что среди сотрудников полиции был местный участковый, а самого мужчину, который находился в машине, звали "Иван". При этом, видимо, очевидцы узнали задержанного и попытались его освободить, утверждая, что он ничего не нарушил и оснований для его задержания нет.

Между тем, чем именно закончился инцидент неизвестно — на момент публикации официальных комментариев со стороны правоохранительных органов столицы не поступало.

Напомним, 25 июля в Полтавской области произошел инцидент с участием представителей местного ТЦК. Группа гражданских заблокировала микроавтобус, который перевозил мобилизованных в учебный центр, после чего некоторым удалось сбежать. Руководство территориального центра расценили этот случай как нападение на авто своих сотрудников и пригрозили нападавшим уголовной ответственностью.

4 сентября стало известно, что в селе Боратин Волынской области военкомы и полиция решили проверить документы у мужчин. В итоге военкомов и полицейских избили, а у сотрудника ТЦК отобрали пистолет.