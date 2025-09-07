Ноги стирчали з дверей: у Києві очевидці зняли силове затримання чоловіка (відео)

У Києві біля метро Житомирська співробітники правоохоронних органів столиці затримали чоловіка із застосуванням сили, що викликало обурення очевидців. За попередніми даними, громадянин перебував у розшуку, і його, імовірно, доставили в ТЦК.

Related video

Відповідні кадри опублікував 6 вересня Telegeam-канал "Реальний Київ". На кадрах обличчя затриманого чоловіка не видно, але адміністратори каналу пишуть, що йому нібито розбили ніс.

Також стверджується, що поліція поїхала з місця інциденту на авто, у якого були відчинені двері, тому що там були ноги затриманого.

Точна причина затримання невідома, але один із поліціянтів сказав очевидцям, що чоловік нібито перебуває в розшуку.

На кадрах одна з жінок намагалася дістатися до автомобіля, в якому вже перебував затриманий, але співробітники Нацполіції нікого до авто не підпускали. У цей момент чоловік почав кликати на допомогу, а один зі свідків звернувся до поліцейських зі словами — "навіщо ви його ламаєте?"

Один із присутніх також сказав, що серед співробітників поліції був місцевий дільничний, а самого чоловіка, який перебував у машині, звали "Іван". При цьому, мабуть, очевидці впізнали затриманого і спробували його звільнити, стверджуючи, що він нічого не порушив і підстав для його затримання немає.

Тим часом, чим саме закінчився інцидент невідомо — на момент публікації офіційних коментарів з боку правоохоронних органів столиці не надходило.

Нагадаємо, 25 липня в Полтавській області стався інцидент за участю представників місцевого ТЦК. Група цивільних заблокувала мікроавтобус, який перевозив мобілізованих до навчального центру, після чого декому вдалося втекти. Керівництво територіального центру розцінили цей випадок як напад на авто своїх співробітників і пригрозили нападникам кримінальною відповідальністю.

4 вересня стало відомо, що в селі Боратин Волинської області ТЦК і поліція вирішили перевірити документи у чоловіків. У підсумку військкома і поліцейських побили, а у співробітника ТЦК відібрали пістолет.