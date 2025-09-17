Закупка овощерезок в укрытия в Киеве: обвиняемая Дроздова выехала за границу

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры рассказали, что будут ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой. Против нее возбуждены два дела, и в одном из них женщина имеет статус обвиняемой, но находится в Турции.

Дроздову ждет суд за закупку стульев и дорогих овощерезок для укрытий. Кроме того, ее подозревают в завладении бюджетными средствами при закупке генераторов. Однако выяснилось, что чиновница, которая перед этим неоднократно пропускала заседания, выехала в Турцию. Она утверждает, что проходит за рубежом лечение. Об этом 17 сентября в столичной прокуратуре сообщили журналистам "Украинской правды".

Очередное заседание в Днепровском районном суде должно было состояться 16 сентября. Работница Днепровской РГА подала ходатайство, сообщив, что выехала из страны на лечение и в связи с "опасением за собственную жизнь из-за военного положения". Она заявила, что хочет присутствовать на суде по видеосвязи. При этом женщина предоставила договор, подтверждающий аренду жилья в Анталии на год.

Отмечается, что прокурор просил применить к Дроздовой принудительный привод, но суд отказал. Во время следующего заседания он снова заявит ходатайство об объявлении обвиняемой в розыск и ее аресте.

В другом деле, где начальница проходит как подозреваемая, по вызовам следователей и прокуроров она не появляется. Кроме того, она не пришла на заседание, на котором ей должны были избирать меру пресечения. По данным прокуратуры, Дроздова выехала из Украины 17 августа, накануне суда.

26 августа ее объявили в розыск по делу о закупке генераторов. Правоохранители получили право задержать фигурантку для принудительного привода в суд. Разрешение на это дал Голосеевский районный суд Киева.

Напомним, в полиции сообщали, что Ольга Дроздова растратила 300 тысяч гривен из бюджета на закупки "золотых" овощерезок для укрытий. За это ей грозит заключение на 6-8 лет с лишением права занимать определенные должности. член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский информировал, что эта же чиновница закупала для укрытий барабаны, "космические" сковородки, столько за две цены, туалетную бумагу и швабры, но осталась на должности.

Два года назад Голосеевский районный суд Киева решил отстранить Дроздову. Ее посадили под ночной домашний арест, запретив выезжать из города без разрешения следователя.