Закупівля овочерізок в укриття у Києві: обвинувачена Дроздова виїхала за кордон

У пресслужбі Київської міської прокуратури розповіли, що клопотатимуть про розшук і затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової. Проти неї порушені дві справи, і в одній з них жінка має статус обвинуваченої, але перебуває у Туреччині.

На Дроздову чекає суд за закупівлю стільців і коштовних овочерізок для укриттів. Окрім того, її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі генераторів. Однак з'ясувалось, що чиновниця, яка перед цим неодноразово пропускала засідання, виїхала у Туреччину. Вона стверджує, що проходить за кордоном лікування. Про це 17 вересня у столичній прокуратурі повідомили журналістам "Української правди".

Чергове засідання у Дніпровському районному суді мало відбутись 16 вересня. Працівниця Дніпровської РДА подала клопотання, повідомивши, що виїхала з країни на лікування й у зв'язку з "побоюванням за власне життя через воєнний стан". Вона заявила, що хоче бути присутньою на суді по відеозв'язку. При цьому жінка надала договір, який підтверджує оренду житла в Анталії на рік.

Зазначається, що прокурор просив застосувати до Дроздової примусовий привід, але суд відмовив. Під час наступного засідання він знову заявить клопотання про оголошення обвинуваченої у розшук і її арешт.

В іншій справі, де начальниця проходить як підозрювана, за викликами слідчих і прокурорів вона не з'являється. Окрім того, вона не прийшла на засідання, на якому їй мали обирати запобіжний захід. За даними прокуратури, Дроздова виїхала з України 17 серпня, напередодні суду.

26 серпня її оголосили у розшук у справі про закупівлю генераторів. Правоохоронці отримали право затримати фігурантку задля примусового приводу у суд. Дозвіл на це дав Голосіївський районний суд Києва.

Нагадаємо, у поліції повідомляли, що Ольга Дроздова розтратила 300 тисяч гривень з бюджету на закупівлі "золотих" овочерізок для укриттів. За це їй загрожує ув’язнення на 6-8 років з позбавленням права обіймати певні посади. член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський інформував, що ця ж чиновниця закуповувала для укриттів барабани, "космічні" сковорідки, стільки за дві ціни, туалетний папір і швабри, але залишилась на посаді.

Два роки тому Голосіївський районний суд Києва вирішив відсторонити Дроздову. Її посадили під нічний домашній арешт, заборонивши виїжджати з міста без дозволу слідчого.