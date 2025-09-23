Синоптики прогнозируют заморозки: в каких регионах Украины ожидается похолодание

В ночные часы в конце сентября на территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы. Синоптики предупредили, что похолодание будет иметь статус опасного метеорологического явления.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентра, 25 сентября в северных регионах прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3°. 26-27 сентября холодная погода распространится почти на всю страну, кроме южных областей и Закарпатья.

Как отмечают в гидрометслужбе, 24 сентября в западных, северных и Винницкой областях возможны небольшие дожди. На остальной территории — без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем — 11-18° в северных, большинстве западных и центральных областей, а на юге и востоке — до 19-26°.

Карта Гидрометцентра Фото: Скриншот

В последующие двое суток ожидается преимущественно сухая погода. Лишь ночью 25 сентября на Закарпатье, Прикарпатье и востоке возможны небольшие осадки. Температура ночью снизится до 1-9° тепла. На севере 25 сентября, а 26-27 сентября на большей части территории страны, кроме южных и Закарпатской областей, прогнозируются заморозки на почве до -3°. Дневная температура будет достигать 11-17° тепла, а в Крыму, на юге и Закарпатье — 14-19°.

Ветер ожидается северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

По информации Полтавского областного центра по гидрометеорологии, в Полтавской области и городе Полтава ночью и утром 26-27 сентября также прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3°. Это соответствует первому уровню опасности.

Сообщение Полтавского областного центра по гидрометеорологии Фото: Скриншот

