Синоптики прогнозують заморозки: у яких регіонах України очікується похолодання

У нічні години наприкінці вересня на території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Синоптики попередили, що похолодання матиме статус небезпечного метеорологічного явища.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентру, 25 вересня у північних регіонах прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°. 26–27 вересня холодна погода пошириться майже на всю країну, крім південних областей та Закарпаття.

Як зазначають у гідрометслужбі, 24 вересня у західних, північних та Вінницькій областях можливі невеликі дощі. На решті території — без опадів. Температура повітря вночі становитиме 8–13°, удень — 11–18° у північних, більшості західних та центральних областей, а на півдні та сході — до 19–26°.

Мапа Гідрометцентру

У наступні дві доби очікується переважно суха погода. Лише вночі 25 вересня на Закарпатті, Прикарпатті та сході можливі невеликі опади. Температура вночі знизиться до 1–9° тепла. На півночі 25 вересня, а 26–27 вересня на більшій частині території країни, крім південних та Закарпатської областей, прогнозуються заморозки на ґрунті до –3°. Денна температура сягатиме 11–17° тепла, а в Криму, на півдні та Закарпатті — 14–19°.

Вітер очікується північний і північно-східний, 5–10 м/с.

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у Полтавській області та місті Полтава вночі та вранці 26–27 вересня також прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°. Це відповідає першому рівню небезпечності.

Повідомлення Полтавського обласного центру з гідрометеорології

