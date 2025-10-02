Революция на граните оживает: открывают архивы и проводят дискуссии с участниками протеста

Сегодня Украина отмечает 35-летие начала Революции на граните — первого масштабного студенческого протеста, который состоялся в октябре 1990 года на Майдане Независимости в Киеве. Студенческое голодание стало началом традиции мирных демонстраций, открывших путь к обретению независимости Украины.

По данным Украинского института национальной памяти, 2 октября 1990 года на тогдашней площади Октябрьской революции появился палаточный городок студентов из разных городов Украины. Они объявили голодовку и выдвинули ряд политических требований: отставка главы правительства Виталия Масола, неподписание нового союзного договора, прохождение срочной службы только на территории Украины и национализация имущества КПУ и комсомола.

Протест организовали Украинский студенческий союз и Студенческое братство, а символом акции стали белые повязки на головах голодающих. В палатках функционировали штаб, медпункт и даже импровизированная часовня. Киевские жители приносили еду, теплые вещи и письма поддержки, каждый вечер собирались тысячи неравнодушных, наблюдая за историческим событием.

Лидерами протеста стали студенты Олесь Доний и Маркиян Иващишин. К студентам присоединялись писатели, ученые и политики, в частности Лина Костенко, Олесь Гончар и Степан Хмара, а депутат Игорь Юхновский защищал требования студентов в парламенте.

16 октября Верховная Рада УССР частично выполнила требования студентов: Виталий Масол подал в отставку, срочники остались служить только на территории Украины, а новый союзный договор не подписали. Хотя досрочные выборы в парламент не состоялись, протест доказал эффективность мирного сопротивления и самоорганизации граждан.

Революция на граните стала фундаментом для будущих Майданов — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов. Украинский институт национальной памяти отмечает, что студенты 1990 года продемонстрировали способность молодежи менять страну мирными методами.

В Киеве к годовщине протеста развернули тематические выставки и дискуссии с участниками акции. Центральной локацией мероприятий остался Майдан Независимости. Сегодняшняя программа включает презентации архивных материалов и дискуссию "Первый Майдан: взгляд из настоящего", во время которой обсуждают достижения и вызовы студенческого протеста и его влияние на современную национальную память.

Мероприятия продлятся до 16 октября, демонстрируя значение гражданской активности и важность защиты демократических ценностей в современной Украине.

