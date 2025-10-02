Революція на граніті оживає: відкривають архіви та проводять дискусії з учасниками протесту

Сьогодні Україна вшановує 35-річчя початку Революції на граніті — першого масштабного студентського протесту, який відбувся у жовтні 1990 року на Майдані Незалежності в Києві. Студентське голодування стало початком традиції мирних демонстрацій, що відкрили шлях до здобуття незалежності України.

За даними Українського інституту національної пам’яті, 2 жовтня 1990 року на тодішній площі Жовтневої революції з’явилося наметове містечко студентів із різних міст України. Вони оголосили голодування та висунули низку політичних вимог: відставка голови уряду Віталія Масола, непідписання нового союзного договору, проходження строкової служби лише на території України та націоналізація майна КПУ й комсомолу.

Студенти зібралися у самому центрі Києва Фото: Скриншот

Протест організували Українська студентська спілка та Студентське братство, а символом акції стали білі пов’язки на головах голодувальників. У наметах функціонували штаб, медпункт і навіть імпровізована каплиця. Київські мешканці приносили їжу, теплі речі та листи підтримки, щовечора збиралися тисячі небайдужих, спостерігаючи за історичною подією.

Лідерами протесту стали студенти Олесь Доній та Маркіян Іващишин. До студентів приєднувалися письменники, науковці та політики, зокрема Ліна Костенко, Олесь Гончар та Степан Хмара, а депутат Ігор Юхновський захищав вимоги студентів у парламенті.

Олесь Доній виголошує вимоги перед депутатами Фото: Скриншот

16 жовтня Верховна Рада УРСР частково виконала вимоги студентів: Віталій Масол подав у відставку, строковики залишилися служити лише на території України, а новий союзний договір не підписали. Хоча дострокові вибори до парламенту не відбулися, протест довів ефективність мирного спротиву та самоорганізації громадян.

Студенти розуміли, що не усі вимоги по факту виконають одразу Фото: Скриншот

Революція на граніті стала фундаментом для майбутніх Майданів — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013–2014 років. Український інститут національної пам’яті наголошує, що студенти 1990 року продемонстрували здатність молоді змінювати країну мирними методами.

У Києві до річниці протесту розгорнули тематичні виставки та дискусії з учасниками акції. Центральною локацією заходів залишився Майдан Незалежності. Сьогоднішня програма включає презентації архівних матеріалів та дискусію «Перший Майдан: погляд із сьогодення», під час якої обговорюють досягнення та виклики студентського протесту та його вплив на сучасну національну пам’ять.

Заходи триватимуть до 16 жовтня, демонструючи значення громадянської активності та важливість захисту демократичних цінностей у сучасній Україні.

