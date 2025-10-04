"Укрзализныця" запускает новый поезд "Киев — Бухарест": цены и расписание

С 10 октября начинает курсировать прямой поезд из Украины в Румынию. Дорога из одной столицы в другую займет около суток, а курсировать поезд будет ежедневно.

Related video

Маршрут поезда "Киев — Бухарест" будет пролегать через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы, уточняет Министерство развития общин и территорий Украины. Поезд из Киева будет прибывать на центральный вокзал Бухареста — Gara de Nord. С этого вокзала регулярно ходят скоростные электрички до аэропорта.

Поезд будет курсировать по такому расписанию:

Отправление из Киева — 06:30, прибытие в Бухарест — 06:47 следующего дня.

В обратном направлении: из Бухареста — в 19:10, в Киев — в 19:41 следующего дня.

Стоимость билета в купейном вагоне — около 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте "Укрзализныци".

"Запуск маршрута — это еще один шаг к интеграции Украины в европейское транспортное пространство", — отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Напомним также, что с 1 августа "Укрзализныця" изменила правила покупки билетов на ряд поездов. Покупать билеты по определенным маршрутам надо исключительно онлайн, через кассу это сделать не получится.

Ранее в "Укрзалізниці" рассказали об интересных находках в вагонах. За семь месяцев 2025 года украинцы забыли в поездах более 11 тысяч вещей, среди которых были шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фотографией Степана Бандеры.