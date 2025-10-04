"Укрзалізниця" запускає новий потяг "Київ – Бухарест": ціни та розклад

Із 10 жовтня починає курсувати прямий потяг з України до Румунії. Дорога з однієї столиці до іншої візьме близько доби, а курсуватиме потяг щодня.

Маршрут потягу "Київ – Бухарест" пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси, уточнює Міністерство розвитку громад і територій України. Потяг з Києва прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Потяг курсуватиме за таким розкладом:

Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку: з Бухареста – о 19:10, до Києва – о 19:41 наступного дня.

Вартість квитка у купейному вагоні – близько 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

"Запуск маршруту – це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір", – зауважили у Міністерстві розвитку громад і територій України.

Нагадаємо також, що з 1 серпня "Укрзалізниця" змінила правила купівлі квитків на низку потягів. Купувати квитки за певними маршрутами треба виключно онлайн, через касу це зробити не вийде.

Раніше в "Укрзалізниці" розповіли про цікаві знахідки у вагонах. За сім місяців 2025 року українці забули у потягах понад 11 тисяч речей, серед яких були шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фотографією Степана Бандери.