"Акт отчаяния": офицер ВСУ Юрий Касьянов объявил о своем пикете на Майдане Независимости (фото)

Офицер ВСУ и радиоинженер Юрий Касьянов сообщил, что планирует выйти на пикет к Майдану Независимости в воскресенье, 5 октября в 18 часов. Ранее он заявлял, что его подразделение расформировывают из-за "образцово-показательной расправы".

Related video

Офицер ВСУ говорит, что его поступок является обращением к президенту Зеленскому, попыткой "восстановить справедливость, растоптанную чиновничьим произволом", говорится в посте военного в Facebook.

По словам Касьянова, его действия являются "актом отчаяния", и имеет убеждение, что его арестуют или на Майдане, или до него. Офицер ВСУ указывает, что за его подразделение "очень жестко взялись и устраивают образцово-показательную расправу".

"Позавчера утром только объявили о ликвидации подразделения, а вчера вечером уже отправляют бойцов в другие воинские части. Дана команда до понедельника все уничтожить, растоптать, забыть", — написал военный.

В своей заметке он обвиняет "всесильного" руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. По словам Касьянова, его боится украинская "военно-политическая верхушка, военное командование и правоохранительные органы".

Сообщение Юрия Касьянова Сообщение Юрия Касьянова Фото: Скриншот

Касьянов говорит, что ему могут инкриминировать СОЧ, неповиновение, шпионаж в пользу Беларуси, потом — будут обыски, где найдут "оружие и наркотики, сфотографируют с женой с разложенными на полу долларами".

"Арестуют мою жену — потому что она директор маленького предприятия, которое производило дроны. Найдут финансовые махинации, неуплату налогов, незаконную прибыль, деньги, наркотики, портрет Путина в туалете. Разгромят предприятие, снимут с людей бронь, и всех отправят в штурмовые войска защищать родину. Их родину, их власть, их коррупционные "доходы", — пишет офицер ВСУ.

По его словам, он пытался договориться с чиновниками, чтобы его подразделение оставили в покое. Условием было прекращение критики в адрес соответствующих должностных лиц.

"Но — нет. Потому что я сегодня главный враг государства. Сотни людей пишут слова поддержки, многие вот что-то пытаются сделать, поступают предложения перевести людей, сохранить подразделение в разных воинских частях — я всем безумно благодарен, но нас не отпускают из ГПСУ. Нас физически уничтожают", — написал Касьянов.

Военный подчеркивает, что он пытался защитить права своих подопечных, однако не смог ничего сделать. Поэтому не понимает, почему руководство ГПСУ решило "ликвидировать эффективное боевое подразделение", называя такое решение "преступлением".

Касьянов о ликвидации своего подразделения и митинге Фото: Скриншот

"Президент не слышит. Я снова выйду на Майдан сегодня в 18.00. Это не политический протест. Это — военная необходимость. Нам надо сохранить эффективное подразделение, которое стало жертвой генеральского слабоумия и "политической" целесообразности. Мы не бунтуем, не митингуем, не выдвигаем политических требований. Мы хотим только одного — воевать в составе подразделения", — отметил офицер ВСУ.

Касьянов говорит, что не призывает митинговать, но просит всех неравнодушных его принести свою картонку с призывом "к верховному главнокомандующему остановить этот беспредел и дать нам возможность воевать".

"Поддержите нас, потому что мы воюем за вас", — завершил свое сообщение военный.

Ранее Фокус сообщал о том, что офицер ВСУ сравнил удары дальнобойных дронов Украины и РФ. По мнению офицера ВСУ Юрия Касьянова, Силам обороны нужно использовать другие беспилотники и не делать ставку на перехватчики.

Впоследствии Касьянов прокомментировал роль и эффективность дронов-перехватчиков в сбивании "Шахедов". Он считает, что эта технология не является панацеей и фактически дороже применения зенитных ракет.