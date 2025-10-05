"Акт відчаю": офіцер ЗСУ Юрій Касьянов оголосив про свій пікет на Майдані Незалежності (фото)

Офіцер ЗСУ та радіоінженер Юрій Касьянов повідомив, що планує вийти на пікет до Майдану Незалежності в неділю, 5 жовтня о 18-й годині. Раніше він заявляв, що його підрозділ розформовують через "зразково-показову розправу".

Related video

Офіцер ЗСУ говорить, що його вчинок є звернення до президента Зеленського, спробою "відновити справедливість, розтоптану чиновницьким свавіллям", йдеться в дописі військового в Facebook.

За словами Касьянова, його дії є "актом відчаю", і має переконання, що його заарештують або на Майдані, або до нього. Офіцер ЗСУ вказує, що за його підрозділ "дуже жорстко взялися за нас і влаштовують зразково-показову розправу".

"Позавчора вранці лише оголосили про ліквідацію підрозділу, а вчора ввечері вже відправляють бійців в інші військові частини. Дано команду до понеділка все знищити, розтоптати, забути", — написав військовий.

У своєму дописі він звинувачує "всесильного" керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. За словами Касьянова, його боїться українська "військово-політична верхівка, військове командування та правоохоронні органи".

Допис Юрія Касьянова Допис Юрія Касьянова Фото: Скриншот

Касьянов каже, що йому можуть інкримінувати СЗЧ, непокору, шпигунство на користь Білорусі, потім — будуть обшуки, де знайдуть "зброю і наркотики, сфотографують з дружиною з "розкладеними на підлозі доларами".

"Заарештують мою дружину – бо вона директор маленького підприємства, яке виробляло дрони. Знайдуть фінансові махінації, несплату податків, незаконний прибуток, гроші, наркотики, портрет Путіна в туалеті. Розгромлять підприємство, знімуть з людей бронь, і всіх відправлять в штурмові війська захищати батьківщину. Їхню батьківщину, їхню владу, їхні корупційні "доходи", — пише офіцер ЗСУ.

За його словами, він намагався домовитися з чиновниками, аби його підрозділу дали спокій. Умовою було припинення критики на адресу відповідних посадовців.

"Але – ні. Тому що я сьогодні головний ворог держави. Сотні людей пишуть слова підтримки, багато хто ось щось намагається зробити, надходять пропозиції перевести людей, зберегти підрозділ у різних військових частинах – я всім шалено вдячний, але нас не відпускають з ДПСУ. Нас фізично знищують", — написав Касьянов.

Військовий підкреслює, що він намагався захистити права своїх підопічних, однак не зміг нічого вдіяти. Тому не розуміє, чому керівництво ДПСУ вирішило "ліквідувати ефективний бойовий підрозділ", називаючи таке рішення "злочином".

Касьянов про ліквідацію свого підрозділу та мітинг Фото: Скриншот

"Президент не чує. Я знову вийду на Майдан сьогодні о 18.00. Це не політичний протест. Це – військова необхідність. Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і "політичної" доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного – воювати у складі підрозділу", — відзначив офіцер ЗСУ.

Касьянов говорить, що не закликає мітингувати, але просить всіх небайдужих його принести свою картонку із закликом "до верховного головнокомандувача зупинити це свавілля і дати нам можливість воювати".

"Підтримайте нас, бо ми воюємо за вас", — завершив свій допис військовий.

Раніше Фокус повідомляв про те, що офіцер ЗСУ порівняв удари далекобійних дронів України та РФ. На думку офіцера ЗСУ Юрія Касьянова, Силам оборони потрібно використовувати інші безпілотники і не робити ставку на перехоплювачі.

Згодом Касьянов прокоментував роль й ефективність дронів-перехоплювачів в збитті "Шахедів". Він вважає, що ця технологія не є панацеєю та фактично дорожча за застосування зенітних ракет.