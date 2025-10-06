Единственный действующий вулкан в Украине: что надо знать о Старуне (видео)

Один из самых маленьких грязевых вулканов Европы и единственный действующий вулкан в Украине называется Старуня и находится в Ивано-Франковской области всего в 25 километрах от областного центра.

Он известен своей чувствительностью к сейсмическим событиям и возможностью добычи лечебных грязей и минерализованной воды, сообщает ресурс karpaty.info.

Всего в Украине – около 50 грязевых вулканов, большинство которых расположены на Керченском полуострове. В Карпатах есть только Старуня и группа вулканов в селе Берка (Румыния).

Вулкан Старуня

Чем уникален вулкан Старуня

Старуня расположен в одноименном селе Богородчанского района Ивано-Франковской области на западном берегу реки Великий Луковец, в предгорье Горганы. Как уже говорилось выше, Старуня – один из самых маленьких грязевых вулканов в Европе.

Диаметр его жерла – всего 30 сантиметров, а высота выбросов небольшая, хотя в период самых активных извержений он поднимался на высоту до трех метров.

Сейчас Старуня – большое, округлое, лишенное растительности пятно грязи на вершине холма, из центра которой иногда происходит выброс смеси глины, нефти, рапы и газов. Он состоит из восьми небольших действующих кратеров и 12 непостоянных кратеров.

Старуня, как уже упоминалось, сейсмически чувствителен. Его высокая сейсмочувствительность проявляется в появлении трещин, провалов, росте порогов и небольших водопадов, активной динамике газоотделения, а также в неравномерном подъеме – около метра за 7 лет.

Вулкан реагирует на толчки в радиусе 3000-6000 км – в Румынии, Италии, Германии, Ираке, на Кавказе и даже в средней Азии. Тещины, которые появляются вокруг него, имеют ширину 0,5-3 см. Они закрываются через 3-5 суток после землетрясений.

Когда и как возник вулкан Старуня

Возникновение вулкана связывают с разработкой нефтяных и озокеритных месторождений на территории Старуни в XIX-XX вв. Подземные воды стали обогащаться кислородом и, проникая в недра земли, окисляли нефть, что явилось причиной химических реакций. В результате выделяется теплая энергия, от которой питается вулкан и по сей день.

Вулкан активизировался в 1977 году после землетрясения в горах Вранча (Румыния).

Вещество, выделяемое из кратеров старунского вулкана, обогащено разнообразными химическими соединениями, в том числе озокеритом. Его широко применяют в медицине для термолечения.

Еще одной особенностью вулкана является "вечный огонь", горящий неподалеку от него. Он образовался с подачи местных жителей. В этом месте есть одна из заброшенных скважин, из которой выделяются газы, а во избежание чрезмерной загазованности воздуха люди подожгли отверстие трубы. С тех пор прошло 30 лет, а огонь здесь горит и по сей день.

Археологическая ценность вулкана Старуня

По словам местных жителей, к этому вулкану тянутся животные, и здесь погибло немало домашнего скота, который попал в горячие очаги нефти и озокерита.

Когда-то в этой местности нашли остатки доисторических животных, которые очень хорошо сохранились. Так, археологи обнаружили мамонта, в желудке которого сохранились остатки травы.

Кроме мамонта, тут также раскопали двух мохнатых носорогов. Их останки хранятся в музеях во Львове и Кракове.

