Озеро-призрак в Хмельницкой области - как и почему оно появляется раз в 10 лет

Удивительное озеро, которое появляется раз в 10 лет вблизи села Веселец в Хмельницкой области, стало настоящей местной достопримечательностью.

Во время своего образования водоем разливается на три километра, в нем заводится редкая рыба, сюда прилетают белые и серые цапли, дикие утки, а на берегах цветут орхидеи и гнездовья, занесенные в Красную книгу. Затем оно так же неожиданно исчезает, сообщает Независимый общественный портал.

Рядом расположен орнитологический заказник, и серые цапли, которые в нем обитают, слетаются у удивительному водоему.

Местность с озером – это полукотловина длиной 3,2-3,4 км, шириной 1,1-1,3 км по границе водораздела, а общая площадь составляет около 350 гектаров. Периодически затапливаемая площадь долины — 130 гектаров. Основным источником наполнения озера являются осадки.

История Веселецкого озера

По информации журналистов, история водоема-призрака имеет давнюю историю: на топографических картах XIX-XX веков эта местность обозначена как заболоченная долина, принадлежавшая бассейну реки Сквила.

Студенческие мелиоративные отряды осушали тут черноземы для ведения сельского хозяйства в 1970-х годах. Но со временем дренажный канал (2,8 км) снова забился илом, а приток воды из-за засушливых лет стал слабее, в результате чего водоем начал появляться только периодически.

Местный краевед Александр Клец говорит, что тайна этого водоема скрыта в уникальном строении котловины, образованной глинами неогенового периода (начался 25 – закончился 3,5 млн лет назад), которые не пропускают воду вглубь.

Почвоведы отмечают, что такие глины залегают только на не затронутых водной эрозией плоско-выпуклых водораздельных равнинах, которые являются фрагментами долин доисторических рек.

Строение озера делает его уникальным явлением на Средней Надднепрянщине Фото: Александр Клец

По словам экспертов, их русла пролегали вслед за Сарматским морем, отступавшим на юго-восток. Такие изменения были вызваны образованием горной системы Карпат и формированием Подольской возвышенности.

На месте моря возникла сначала гигантская заболоченная местность, а затем с длительным процессом поднятия Подольской плиты началось формирование пересеченного рельефа края.

Ученые считают Веселецкую котловину редким геоморфологическим образованием, и озеро-призрак – фрагмент такой уникальной реликтовой долины.

