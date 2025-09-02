Под Большим Соленым озером найден водопровод с пресной водой: он питает живые острова

Исследователи считают, что появление странных островов, окруженных камышом, на пересыхающем плато Большого Соленого озера в штате Юта, США, наконец-то может получить объяснение. Ученые считают, что им удалось раскрыть эту тайну.

Большое Соленое озеро – один из самых экологически важных водоемов в США. Но ученые обеспокоены его нестабильностью – исследователи фиксируют медленное снижение уровня воды в озере с 1980-х годов. В 2022 году, согласно наблюдениям, он достиг рекордно низкого уровня, пишет Science Alert.

Большое Соленое озеро пересыхает

По мере падения уровня воды соленость озера повышается, нарушая хрупкий баланс, от которого зависит жизнь его обитателей. Впрочем, есть и другая проблема: высыхание озера обнажает и высушивает осадок, находящийся на дне. Этот мелкий ил превращается в пыль, которая при усилении ветра загрязняет ближайшие города и поселки.

По словам геолога Билла Джонсона из Университета Юты, по этим причинам важно понимать, откуда поступает вода в зеро. Исследователи уже выяснили, что большая часть воды поступает за счет осадков и поверхностного стока, в то же время вклад грунтовых вод оставался неясным до этого момента.

Снимок одного из островов, сделанный в мае 2025 года в Google Earth Фото: Google

Загадка живых островов на Большом Соленом озере

Появление странных "островов", окруженных камышом, на пересыхающем плато Большого Соленого озера заинтересовало ученых. Согласно обширным исследованиям, проводимым в течение нескольких лет, из глубин поднимается обширная естественная сеть подземных водопроводов, поставляющих пресную воду, питающую холмы – в результате здесь процветает растительность.

По словам Джонсона, эти данные открывают новый взгляд на обширную экосистему озера, а также может помочь ученым понять, как оно функционирует и можно ли сохранить пересыхающий водоем. В новом исследовании ученые использовали вложенные пьезометры, измерители просачивания, профили солености, измерения сопротивления, измерения проницаемости и данные экологических трассеров для мониторинга озера. В феврале текущего года они также привлекли компанию Expert Geophysics для проведения аэроэлектромагнитных исследований над заливом Фармингтон.

Отметим, что в ходе аэроэлектромагнитных исследований измеряется магнитное поле над заданной территорией. Далее ученые могут использовать эти данные, чтобы создать трехмерную реконструкцию того, что находится под поверхностью. В сочетании с данными, полученными с поверхности, вырисовывается сложная картина подземного резервуара пресной воды.

Результаты указывают на то, что в самих холмах вода остается наиболее пресной в центре, и становится все ближе к их краям. Новые измерения предполагают, что резервуар может простираться в отложениях более чем на 3000 метров ниже поверхности.

По словам ученых, они с коллегами все еще не знают, пресная ли вода на такой глубине, однако она будет пресной на большой глубине и может быть пресной на всем протяжении. Джонсон также отметил, что этот источник не стоит рассматривать как водный ресурс, однако его, вероятно, можно использовать для того, чтобы снизить образование пыли в регионе.

