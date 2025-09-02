Під Великим Солоним озером знайдено водопровід із прісною водою: він живить живі острови

Дослідники вважають, що поява дивних островів, оточених очеретом, на плато Великого Солоного озера, що пересихає в штаті Юта, США, нарешті може отримати пояснення. Вчені вважають, що їм вдалося розкрити цю таємницю.

Велике Солоне озеро — одна з найбільш екологічно важливих водойм у США. Але вчені стурбовані його нестабільністю — дослідники фіксують повільне зниження рівня води в озері з 1980-х років. У 2022 році, згідно зі спостереженнями, він досяг рекордно низького рівня, пише Science Alert.

Велике Солоне озеро пересихає

У міру падіння рівня води солоність озера підвищується, порушуючи крихкий баланс, від якого залежить життя його мешканців. Утім, є й інша проблема: висихання озера оголює і висушує осад, що знаходиться на дні. Цей дрібний мул перетворюється на пил, який за посилення вітру забруднює найближчі міста та селища.

За словами геолога Білла Джонсона з Університету Юти, з цих причин важливо розуміти, звідки надходить вода в зеро. Дослідники вже з'ясували, що більша частина води надходить внаслідок опадів і поверхневого стоку, водночас внесок ґрунтових вод залишався незрозумілим до цього моменту.

Знімок одного з островів, зроблений у травні 2025 року в Google Earth Фото: Google

Загадка живих островів на Великому Солоному озері

Поява дивних "островів", оточених очеретом, на плато Великого Солоного озера, що пересихає, зацікавила вчених. Згідно з великими дослідженнями, проведеними протягом кількох років, з глибин піднімається велика природна мережа підземних водопроводів, що постачають прісну воду, яка живить пагорби, — в результаті тут процвітає рослинність.

За словами Джонсона, ці дані відкривають новий погляд на велику екосистему озера, а також може допомогти вченим зрозуміти, як воно функціонує і чи можна зберегти водойму, що пересихає. У новому дослідженні вчені використовували вкладені п'єзометри, вимірювачі просочування, профілі солоності, вимірювання опору, вимірювання проникності та дані екологічних трасерів для моніторингу озера. У лютому поточного року вони також залучили компанію Expert Geophysics для проведення аероелектромагнітних досліджень над затокою Фармінгтон.

Зазначимо, що під час аероелектромагнітних досліджень вимірюється магнітне поле над заданою територією. Далі вчені можуть використовувати ці дані, щоб створити тривимірну реконструкцію того, що знаходиться під поверхнею. У поєднанні з даними, отриманими з поверхні, вимальовується складна картина підземного резервуара прісної води.

Результати вказують на те, що в самих пагорбах вода залишається найбільш прісною в центрі, і стає все ближчою до їхніх країв. Нові вимірювання припускають, що резервуар може простягатися у відкладеннях більш ніж на 3000 метрів нижче поверхні.

За словами вчених, вони з колегами все ще не знають, чи прісна вода на такій глибині, проте вона буде прісною на великій глибині та може бути прісною на всьому протязі. Джонсон також зазначив, що це джерело не варто розглядати як водний ресурс, проте його, ймовірно, можна використовувати для того, щоб знизити утворення пилу в регіоні.

