1,2 мільйона людей у небезпеці через отруйний пил: уся справа в найбільшому солоному озері на Землі

Дослідники виявили, що рівень води у Великому Солоному озері сягнув рекордного низького рівня і це дуже небезпечно.

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Останніми роками вчені тільки й говорять про кліматичну кризу, що нависла над планетою. У результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, ба більше, вчені вважають, що в майбутньому і без того екстремальні погодні катаклізми стануть ще більш руйнівними. Ще одним свідченням змін клімату є Велике Солоне озеро, яке тепер досягло рекордно низького рівня, пише SciTechDaily.

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У 2022 році вчені зафіксували, що рівень Великого Солоного озера, яке вважається найбільшим у Західній півкулі, досяг свого від'ємного рекорду. Дослідники вважають, що висихання озера в майбутньому матиме цілу низку проблем, зокрема:

економічні проблеми;

екологічні проблеми;

суспільні загрози;

вплив токсичного пилу.

Нове дослідження було проведене командою з Портлендського державного університету і вважається першим рецензованим дослідженням з кількісної оцінки чинників, що зумовлюють історично низькі рівні води. Автори дослідження також зазначають, що отримані ними результати надають цінну інформацію для прогнозування та управління майбутніми змінами в озері.

За словами провідного автора дослідження Сіірі Бігалка, Велике Солоне озеро має велике соціальне та економічне значення для регіону. Саме ця водойма забезпечує понад 1,9 мільярда доларів річного економічного доходу, а також слугує життєво важливим місцем годівлі мільйонів перелітних птахів, а також збільшує кількість снігу над гірським хребтом Восатч — місцем розташування 11 гірськолижних курортів світового класу.

Під час дослідження команда розробила і застосувала модель, що імітує зміну озера з року в рік через надходження води. Переважно йдеться про вплив річкового стоку, опадів і випаровування води з озера.

За словами Бігалка, вони з колегами розробили модель, що створює альтернативні сценарії, в яких тільки одна з вхідних або вихідних змінних змінювалися. У такий спосіб учені намагалися ізолювати відносний внесок річкового стоку, опадів і випаровування в рекордно низький обсяг у 2022 році.

Раніше вчені вважали, що історичний мінімум об'єму озера пов'язаний з низьким стоком трьох основних приток озера через комбінацію посухи, водовідведення та зміни клімату. Однак результати нової роботи вчених вказують на те, що низький стік відповідає лише за дві третини зниження обсягу озера. Решта втрат, за словами вчених, сталися через випаровування, викликане вищими температурами. Особливо тривожно, що в міру нагрівання планети вплив цього фактора лише зростатиме.

За словами авторів дослідження, без рекордної спеки 2022 року рівень води в озері не був би настільки низьким. Попри те, що річковий стік домінує, збільшення випаровування було необхідним для досягнення рекордно низького рівня. Дослідники заявили, що результати показують, що збільшення стоку може призвести до швидкого відновлення об'єму в короткостроковій перспективі, але в разі тривалого потепління очікується, що випаровування призведе до додаткової довгострокової втрати води.

Куди більш тривожним виглядає те, що висихання Великого Солоного озера становить небезпеку для здоров'я 1,2 мільйона осіб у районі Солт-Лейк-Сіті. Дослідники зазначають, що водойма може перетворитися на джерело токсичного пилу. У міру висихання озера оголюється це висохле дно озера, що може призвести до збільшення кількості пилових подій у районі метрополії, що вплине на якість повітря для прилеглих жителів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид істот у Великому Солоному озері.