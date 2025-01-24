1,2 миллиона человек в опасности из-за ядовитой пыли: все дело в крупнейшем соленом озере на Земле

Исследователи обнаружили, что уровень воды в Большом Соленом озере достиг рекордного низкого уровня и это очень опасно.

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В последние годы ученые только и говорят о климатическом кризисе, нависшем над планетой. В результате мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, более того, ученые считают, что в будущем и без того экстремальные погодные катаклизмы станут еще более разрушительными. Еще одним свидетельством изменений климата является Большое Соленое озеро, которое теперь достигло рекордно низкого уровня, пишет SciTechDaily.

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В 2022 году ученые зафиксировали, что уровень Большого Соленого озера, которое считается крупнейшим в Западном полушарии, достиг своего отрицательного рекорда. Исследователи считают, что высыхание озера в будущем будет иметь целый ряд проблем, в том числе:

экономические проблемы;

экологические проблемы;

общественные угрозы;

воздействие токсичной пыли.

Новое исследование было проведено командой из Портлендского государственного университета и считается первым рецензируемым исследованием по количественной оценке факторов, обусловливающих исторически низкие уровни воды. Авторы исследования также отмечают, что полученные ими результаты предоставляют ценную информацию для прогнозирования и управления будущими изменениями в озере.

По словам ведущего автора исследования Сиири Бигалка, Большое Соленое озеро имеет большое социальное и экономическое значение для региона. Именно этот водоем обеспечивает более 1,9 миллиарда долларов годового экономического дохода, а также служит жизненно важным местом кормления миллионов перелетных птиц, а также увеличивает количество снега наг горным хребтом Уосатч — местом расположения 11 горнолыжных курортов мирового класса.

В ходе исследования команда разработала и применила модель, имитирующую изменение озера из года в год из-за поступления воды. В основном речь идет о влиянии речного стока, осадков и испарения воды с озера.

По словам Бигалка, они с коллегами разработали модель, создающую альтернативные сценарии, в которых только одна из входных или выходных переменных изменялись. Таким образом ученые пытались изолировать относительный вклад речного стока, осадков и испарения в рекордно низкий объем в 2022 году.

Ранее ученые полагали, что исторический минимум объема озера связан с низким стоком трех основных притоков озера из-за комбинации засухи, водоотвода и изменения климата. Однако результаты новой работы ученых указывают на то, что низкий сток отвечает лишь за две трети снижения объема озера. Остальные потери, по словам ученых, произошли из-за испарения, вызванного более высокими температурами. Особенно тревожно, что по мере нагревая планеты влияние этого фактора будет лишь расти.

По словам авторов исследования, без рекордной жары в 2022 году уровень воды в озере не был бы столь низким. Несмотря на то, что речной сток доминирует, увеличение испарения было необходимо для достижения рекордно низкого уровня. Исследователи заявили, что результаты показывают, что увеличение стока может привести к быстрому восстановлению объема в краткосрочной перспективе, но при продолжающемся потеплении ожидается, что испарение приведет к дополнительной долгосрочной потере воды.

Куда более тревожным выглядит то, что высыхание Большого Соленого озера представляет опасность для здоровья 1,2 миллиона человек в районе Солт-Лейк-Сити. Исследователи отмечают, что водоем может превратиться в источник токсичной пыли. По мере высыхания озера обнажается это высохшее дно озера, что может привести к увеличению количества пылевых событий в районе метрополии, что повлияет на качество воздуха для близлежащих жителей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид существ в Большом Соленом озере.