Годами считалось, что в Большом Соленом озере живут лишь два животных: но там скрывается нечто еще

В новом исследовании ученые обнаружили, что в сверхсоленых водах озера обитает третий вид живых существ, о существовании которых не было известно.

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Десятилетиями ученые считали, что в Большом Соленом озере в США обитают лишь два вида животных, чьи размеры теле не превышают размеры клетки: мухи-береговушки и артемии. Кроме того в сверхсоленых водах ранее были обнаружены лишь бактерии и водоросли. Однако теперь ученые считают, что все это время мы заблуждались — в глубинах Большого Соленого озера скрывается еще один вид, пишет Science Alert.

Команда из Университета Юты исследовала камни грязи карбоната кальция, извлеченные из сверхсоленой воды, образованные микроорганизмами на дне озера. Ученые разбили их и изучили содержимое: в результате им удалось доказать то, что давно подозревали биологи — вдали от любопытных глаз, под поверхностью озера, скрываются черви различных видов.

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По словам команды, воды Большого Соленого озера стали самой соленой средой, в которой когда-либо обнаруживали нематод. Любопытно, что эти существа встречаются почти в каждой экстремальной среде на нашей планете.

Исследование возглавили биологи Джули Юнг и Майкл Вернер. Еще весной 2021 года они начали охоту на этих существ в точке озера, где вода в 3-6 раз более соленая, чем в океане. По словам руководителей исследования, сначала они с командой просто собирали образцы сегментов, но, когда заметили микробиалиты, тут же доставили их в лабораторию.

Далее команда использовала передовую технику разделения макромолекул, таких как ДНК, РНК и белки — в результате им удалось идентифицировать живых нематод в каждом месте сбора образцов в озере. По словам биолога Байрона Адамса из Университета Бригама Янга, который выступил консультантом в новой работе, он и сам искал нематод в Большом Соленом озере, но, как оказалось, искал не в том месте.

Команда предполагает, что обнаруженные на морском дне черви питаются бактериями, которые живут в слоях карбоната кальция и создают их. Также предполагается, что именно эти слои защищают нематод от солнца и высыхания, когда вода в озере спадает.

Увы, команде не удалось культивировать нематод в лаборатории, а потому они обратились к самому изученному круглому червю из всех, Caenorhabditis elegans, чтобы понять, как нематодам удается выжить в экстремальных условиях Большого Соленого озера.

Во время эксперимента Caenorhabditis elegans скармливали бактерии кишечной палочки и бактерии, обитающие в Большом Соленом озере. После этого подопытных червей подвергли воздействию воды из озера, что в 50 раз более соленая, чем обычная среда обитания круглых червей.

Результаты показали, что черви, питавшиеся бактериями кишечной палочки, погибли всего через 5 минут, однако те, что питались микробами из озера, выживали более 24 часов. По словам Вернера, они с командой не ожидали, что этот эксперимент будет успешным, но результаты удивили ученых.

Генетический анализ показывает, что на солоноватых и гиперсоленых участках озера было собрано до 80 различных нематод. Три вида, ранее были известны науке и обитали в морских или прибрежных отложениях. Однако остальные оказались не похожи ни на что, известное ученым.

Теперь команда предполагает, что эти новые виды червей, вероятно, являются уникальными для Большого Соленого озера. Ученые пришли к выводу, что виды могли развиться в результате многолетней репродуктивной изоляции.

Увы, эти удивительные виды нематод сегодня рискуют исчезнуть навсегда. Дело в том, что сегодня Большое Соленое озеро является лишь блеклой оболочкой того, чем было ранее. Вода перенаправляется для человеческих потребностей, а климатический климат лишь усугубляет ситуацию — в итоге берега отступают, подвергая микробные сообщества озера воздействию стихий, что лишь увеличивает соленость местной воды. Неизвестно, сколько еще сможет просуществовать Большое Соленое озеро, но некоторые исследователи считают, что оно может исчезнуть в течение ближайших 5 лет.

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