Озеро-примара на Хмельниччині — як і чому воно з'являється раз на 10 років
Дивовижне озеро, яке з'являється раз на 10 років поблизу села Веселець на Хмельниччині, стало справжньою місцевою визначною пам'яткою.
Під час свого утворення водойма розливається на три кілометри, у ній заводиться рідкісна риба, сюди прилітають білі та сірі чаплі, дикі качки, а на берегах цвітуть орхідеї та гніздування, занесені до Червоної книги. Потім воно так само несподівано зникає, повідомляє Незалежний громадський портал.
Поруч розташований орнітологічний заказник, і сірі чаплі, які в ньому мешкають, злітаються до дивовижної водойми.
Місцевість з озером — це напівкотловина завдовжки 3,2-3,4 км, завширшки 1,1-1,3 км по межі вододілу, а загальна площа становить близько 350 гектарів. Періодично затоплювана площа долини — 130 гектарів. Основним джерелом наповнення озера є опади.
Історія Веселецького озера
За інформацією журналістів, історія водойми-привида має давню історію: на топографічних картах XIX-XX століть цю місцевість позначено як заболочену долину, що належала басейну річки Сквіла.
Студентські меліоративні загони осушували тут чорноземи для ведення сільського господарства в 1970-х роках. Але з часом дренажний канал (2,8 км) знову забився мулом, а приплив води через посушливі роки став слабшим, унаслідок чого водойма почала з'являтися тільки періодично.
Місцевий краєзнавець Олександр Клец каже, що таємниця цієї водойми прихована в унікальній будові улоговини, утвореної глинами неогенового періоду (почався 25 — закінчився 3,5 млн років тому), які не пропускають воду вглиб.
Ґрунтознавці зазначають, що такі глини залягають лише на не порушених водною ерозією плоско-опуклих вододільних рівнинах, які є фрагментами долин доісторичних річок.
За словами експертів, їхні русла пролягали слідом за Сарматським морем, яке відступало на південний схід. Такі зміни були спричинені утворенням гірської системи Карпат і формуванням Подільської височини.
На місці моря виникла спочатку гігантська заболочена місцевість, а потім із тривалим процесом підняття Подільської плити почалося формування пересіченого рельєфу краю.
Вчені вважають Веселецьку улоговину рідкісним геоморфологічним утворенням, і озеро-привид — фрагмент такої унікальної реліктової долини.
