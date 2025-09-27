Найглибше і найдавніше озеро Землі приховує темну таємницю: у ньому ховаються канібали

Дослідники вважають, що вік озера становить щонайменше 25 мільйонів років. Водойма зберігає в собі п'яту частину всіх запасів прісної води на планеті й приховує темну таємницю.

Байкал — найдавніше озеро у світі, розташоване на південному сході Сибіру і, як вважається, існує вже близько 25 мільйонів років. Водойма вважається не тільки найстарішим з усіх озер на Землі, але також і найглибшим — до 1700 метрів. Ця дивовижна глибина вміщує приблизно 20% незамерзлої прісної води планети, пише IFLScience.

Така велика водойма безсумнівно є домівкою для неймовірної кількості незвичайних і різноманітних видів. Попри те, що озеро вкрите товстим шаром льоду протягом майже половини року — близько п'яти місяців — воно являє собою унікальну систему. За оцінками, 80% рослин і тварин, що мешкають у ньому, не зустрічаються більше ніде на планеті.

Серед цих унікальних видів — байкальська голомянка: вид без луски з напівпрозорим тілом завдовжки близько 21 сантиметра. Рід Comephorus включає два види: C. baikalensis і C. dybowski. Крім цікавої зовнішності, вид незвичайний тим, що займає всю товщу води — це робить байкальську голомянку найглибоководнішою прісноводною рибою у світі. Не менш цікаво й те, що голомянки є канібалами — вони часто поїдають власну молодь. Крім того, їхній раціон містить веслоногих рачків, бокоплавів і личинок.

Попередні спостереження показали, що протягом року температура води в озері Байкал різко коливається: влітку поверхневий шар може прогріватися до 16°C у деяких районах, але поверхня замерзає від початку січня до травня. Середня товщина льоду може сягати від 0,5 до 1,4 метра, але в деяких районах може досягати й 2 метрів.

Крім того, озеро відоме загадковими крижаними кільцями, які з'являються в зимові місяці й настільки величезні, що їх можна побачити з космосу. До слова, завдяки вченим NASA загадка цих неймовірних кілець була розгадана 2020 року.

Вчені використовували дані, зібрані супутниками й датчиками, розміщеними в озері. Результати показали, що теплі вихори глибоко під поверхнею замерзлого озера створюють теплий потік води за годинниковою стрілкою, навіть у більш прохолодні місяці. Сила течії найменша в центрі, де поверхневий лід залишається замороженим, але сильніша течія ззовні вихору може розтопити лід, створюючи ці дивовижні утворення, видимі зверху.

Дослідники також виявили, що кільця можуть бути небезпечними для водіїв, які перетинають замерзле озеро, оскільки їх складно виявити з землі. Щоб спростити роботу, вчені склали інтерактивну мапу, на якій зазначено місце розташування крижаних кілець, що утворилися.

