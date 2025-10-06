Єдиний діючий вулкан в Україні: що треба знати про Старуну (відео)

Один із найменших грязьових вулканів Європи і єдиний діючий вулкан в Україні називається Старуня і розташований в Івано-Франківській області всього за 25 кілометрів від обласного центру.

Він відомий своєю чутливістю до сейсмічних подій і можливістю видобутку лікувальних грязей і мінералізованої води, повідомляє ресурс karpaty.info.

Загалом в Україні — близько 50 грязьових вулканів, більшість яких розташовані на Керченському півострові. У Карпатах є тільки Старуня та група вулканів у селі Берка (Румунія).

Вулкан Старуня

Чим унікальний вулкан Старуня

Старуня розташована в однойменному селі Богородчанського району Івано-Франківської області на західному березі річки Великий Луковець, у передгір'ї Ґорґан. Як уже зазначалося вище, Старуня — один із найменших грязьових вулканів у Європі.

Діаметр його жерла — всього 30 сантиметрів, а висота викидів невелика, хоча в період найактивніших вивержень він піднімався на висоту до трьох метрів.

Нині Старуня — велика, округла, позбавлена рослинності пляма бруду на вершині пагорба, з центру якої іноді відбувається викид суміші глини, нафти, ропи та газів. Він складається з восьми невеликих діючих кратерів і 12 непостійних кратерів.

Старуня, як уже згадувалося, сейсмічно чутливий. Його висока сейсмочутливість проявляється в появі тріщин, провалів, зростанні порогів і невеликих водоспадів, активній динаміці газовідділення, а також у нерівномірному підйомі — близько метра за 7 років.

Вулкан реагує на поштовхи в радіусі 3000-6000 км — у Румунії, Італії, Німеччині, Іраку, на Кавказі та навіть у середній Азії. Тіщини, які з'являються навколо нього, мають ширину 0,5-3 см. Вони закриваються через 3-5 діб після землетрусів.

Коли і як виник вулкан Старуня

Виникнення вулкана пов'язують із розробленням нафтових і озокеритних родовищ на території Старуні в XIX-XX ст. Підземні води стали збагачуватися киснем і, проникаючи в надра землі, окислювали нафту, що стало причиною хімічних реакцій. У результаті виділяється тепла енергія, від якої живиться вулкан і донині.

Вулкан активізувався 1977 року після землетрусу в горах Вранча (Румунія).

Речовина, що виділяється з кратерів старунського вулкана, збагачена різноманітними хімічними сполуками, зокрема озокеритом. Його широко застосовують у медицині для термолікування.

Ще однією особливістю вулкана є "вічний вогонь", що горить неподалік від нього. Він утворився з подачі місцевих жителів. У цьому місці є одна з покинутих свердловин, з якої виділяються гази, а щоб уникнути надмірної загазованості повітря, люди підпалили отвір труби. Відтоді минуло 30 років, а вогонь тут горить і донині.

Археологічна цінність вулкана Старуня

За словами місцевих жителів, до цього вулкана тягнуться тварини, і тут загинуло чимало домашньої худоби, яка потрапила в гарячі вогнища нафти й озокериту.

Колись у цій місцевості знайшли рештки доісторичних тварин, які дуже добре збереглися. Так, археологи виявили мамонта, у шлунку якого збереглися залишки трави.

Крім мамонта, тут також розкопали двох волохатих носорогів. Їхні останки зберігаються в музеях у Львові та Кракові.

