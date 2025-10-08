В Полтавской области судили пенсионерку, которая заказала киллера для любовника своей дочери

В $1500 оценила спасение семьи своей дочери жительница города Лохвица Полтавской области, которая предложила именно такую сумму киллеру за ликвидацию виновника "любовного треугольника".

Женщина была категорически против новых отношений дочери, муж которой находился на работе за границей, и решила разобраться с проблемой по-своему, сообщается в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам Лубенского горрайонного суда, дочь подозреваемой, будучи в браке, начала встречаться с другим мужчиной, пока ее муж зарабатывал деньги за пределами Украины в 2020 году.

Матери категорически не нравилось такое развитие событий, и она упрашивала дочь разорвать отношения и вернуться к мужу.

2 июля 2023 года зять вернулся из-за границы и жил у тещи, а спустя три дня его жена подала на развод, забрав деньги, машину и дочь. К тому времени она уже не скрывала своих отношений и жила с любовником.

Отчаявшись решить вопрос по-хорошему, пенсионерка решила устранить препятствие в виде любовника и в августе 2023 года нашла с помощью соседа потенциального киллера, которому озвучивала все обстоятельства дела и его задачу.

Она вручила ему $200 в качестве задатка, фото жертвы и сказала, что остальные деньги заплатит, когда увидит снимки проделанной работы.

Однако мужчина решил предотвратить преступление и обратился в полицию, предоставив правоохранителям запись разговора и другие материалы.

Чтобы вывести пенсионерку на чистую воду, полицейские инсценировали смерть потерпевшего, а женщину задержали, когда она передавала "киллеру" остальную сумму.

В суде гражданка свою вину не признала и заявила, что не планировала никакого убийства, а хотела, чтобы кто-то избил любовника дочери, чтобы тот исчез из их жизни.

Суд отклонил доводы подозреваемой и признал ее виновной в покушении на умышленное заказное убийство. Ее приговорили к 10 годам за решеткой.

