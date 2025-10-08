У Полтавській області судили пенсіонерку, яка замовила кілера для коханця своєї дочки

У $1500 оцінила порятунок сім'ї своєї доньки мешканка міста Лохвиця Полтавської області, яка запропонувала саме таку суму кілеру за ліквідацію винуватця "любовного трикутника".

Жінка була категорично проти нових стосунків доньки, чоловік якої перебував на роботі за кордоном, і вирішила розібратися з проблемою по-своєму, повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами Лубенського міськрайонного суду, донька підозрюваної, будучи у шлюбі, почала зустрічатися з іншим чоловіком, поки її чоловік заробляв гроші за межами України у 2020 році.

Матері категорично не подобався такий розвиток подій, і вона просила доньку розірвати стосунки та повернутися до чоловіка.

2 липня 2023 року зять повернувся з-за кордону і жив у тещі, а за три дні його дружина подала на розлучення, забравши гроші, машину і дочку. На той час вона вже не приховувала своїх стосунків і жила з коханцем.

Зневірившись вирішити питання по-хорошому, пенсіонерка вирішила усунути перешкоду у вигляді коханця і в серпні 2023 року знайшла за допомогою сусіда потенційного кілера, якому озвучувала всі обставини справи і його завдання.

Вона вручила йому $200 як завдаток, фото жертви і сказала, що решту грошей заплатить, коли побачить знімки виконаної роботи.

Однак чоловік вирішив запобігти злочину і звернувся до поліції, надавши правоохоронцям запис розмови та інші матеріали.

Щоб вивести пенсіонерку на чисту воду, поліцейські інсценували смерть потерпілого, а жінку затримали, коли вона передавала "кілеру" решту суми.

У суді громадянка свою провину не визнала і заявила, що не планувала жодного вбивства, а хотіла, щоб хтось побив коханця доньки, аби той зник із їхнього життя.

Суд відхилив доводи підозрюваної і визнав її винною в замаху на умисне замовне вбивство. Її засудили до 10 років за ґратами.

