Полтавскому чиновнику Вериге суд назначил штраф на 85 тысяч: он не задекларировал 95 миллионов гривен

Бывшего руководителя административно-хозяйственного отдела главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области Игоря Веригу суд оштрафовал на 85 тысяч гривен за то, что тот не указал в декларации более 95 миллионов гривен.

Чиновника признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра досудебных решений.

Как выяснилось, в ежегодной декларации о доходах за 2023 год Верига указал, что владеет 62,1 млн долларов наличными и 38 млн гривен в банковских металлах, которые якобы принадлежат ему и его жене. Ольга Верига, жена чиновника и главная специалистка управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского городского совета, указала аналогичные данные, пишет издание "Полтавщина".

В октябре Верига через электронный кабинет указал, что допустил ошибку при заполнении декларации 1,52 млн долларов случайно указал 62,1 млн долларов. Издание также отмечает, что в течение 2024 года чиновник дважды информировал об изменениях в имущественном состоянии за 2023 год:

в апреле задекларировал наследство на общую сумму около 9,9 млн гривен, в том числе наличные в иностранной валюте и банковские металлы;

в октябре отметил, что получил в наследство еще 90,8 млн гривен. Из них 56,2 млн гривен в валюте, а также 34,5 млн гривен в металлах.

В исправленной декларации, поданной в ноябре 2024 года, Верига не указал ни 62,1 млн долларов, ни 38 млн гривен в слитках. Государственная налоговая служба обнаружила, что доходы чиновника и его родителей в течение последних 26 лет не совпадают с доходами.

Как выяснило следствие, Игорь Верига умышленно внес ложные сведения в декларацию. Сумма расхождений составила более 95 млн гривен.

Напомним, в ноябре 2024 года "Суспільне" сообщило, что Игорь Верига задекларировал 62 млн долларов наличными и уволился "по соглашению сторон".

