Полтавському чиновнику Веризі суд призначив штраф на 85 тисяч: він не задекларував 95 мільйонів гривень

Колишнього очільника адміністративно-господарського відділу головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Ігоря Веригу суд оштрафував на 85 тисяч гривень за те, що той не вказав у декларації понад 95 мільйонів гривень.

Посадовця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, та призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки. Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру досудових рішень.

Як з'ясувалося, у щорічній декларації про доходи за 2023 рік Верига вказав, що володіє 62,1 млн доларів готівкою та 38 млн гривень у банківських металах, які нібито належать йому та його дружині. Ольга Верига, дружина посадовця і головна спеціалістка управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради, вказала аналогічні дані, пише видання "Полтавщина".

У жовтні Верига через електронний кабінет вказав, що припустився помилки при заповненні декларації 1,52 млн доларів випадково вказав 62,1 млн доларів. Видання також зазначає, що упродовж 2024 року посадовець двічі інформував про зміни у майновому стані за 2023 рік:

у квітні задекларував спадщину на загальну суму близько 9,9 млн гривень, у тому числі готівку в іноземній валюті та банківські метали;

у жовтні зазначив, що отримав у спадщину ще 90,8 млн гривень. З них 56,2 млн гривень у валюті, а також 34,5 млн гривень у металах.

У виправленій декларації, поданій у листопаді 2024 року, Верига не вказав ані 62,1 млн доларів, ані 38 млн гривень у злитках. Державна податкова служба виявила, що прибутки посадовця та його батьків упродовж останніх 26 років не збігаються з доходами.

Як з'ясувало слідство, Ігор Верига умисно вніс неправдиві відомості у декларацію. Сума розбіжностей склала понад 95 млн гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року "Суспільне" повідомило, що Ігор Верига задекларував 62 млн доларів готівкою та звільнився "за згодою сторін".

