Стоимостью 3,5 млн долларов: львовский чиновник продает свой особняк — один из самых дорогих в городе (фото)

Во Львове выставили на продажу большой особняк стоимостью 3,5 миллиона долларов площадью 780 квадратных метров, расположенный недалеко от центра города. Один из самых дорогих домов во Львове принадлежит местному налоговику, который работал на руководящих должностях в налоговой службе и на таможне.

Имение расположилось на земельном участке более 20 соток на улице Липинского, 23, во Львове, всего в 2 километрах от Львовской оперы, и было построено в 2006 году. Здесь есть сауна, гараж, а также много места для развлечений. Подробности раскрыли журналисты проекта "ХапугаUA" 23 октября.

Кому принадлежит самый дорогой дом во Львове

Дом, который продают во Львове за 3,5 млн долларов Дом, который продают во Львове за 3,5 млн долларов

Журналисты выяснили, что в одном из самых дорогих домов во Львове зарегистрировано физическое лицо-предприниматель (ФЛП) Нина Владимировна Горват, основной вид деятельности которой — оптовая торговля одеждой и обувью. Этим она занимается на протяжении 9 лет.

Нина Горват — лицо непубличное, в отличие от ее зятя, Ивана Гилеты. Гилета — полковник налоговой полиции, занимал руководящие должности в налоговых учреждениях Львова, Житомирской и Ивано-Франковской областей. Затем — работал на Львовской таможне, а со временем возвращение в налоговую.

Сейчас, как выяснили журналисты, Иван Гилета работает в должности заместителя начальника отдела технической поддержки и электронного документооборота ГУ ГНС во Львовской области.

За 2024 год Гилета заработал 450 тысяч гривен в Ровненской налоговой, еще 114 тысяч — во Львовской. Также получил 187 тысяч пенсии. В течение всех этих лет налоговик честно декларировал имение во Львове.

Дом львовского налоговика Дом Ивана Гилеты

Владельцами дома была теща, а также жена Ивана Гилеты — Татьяна Гилета. По документам, она также имеет действующий ФЛП, занимается розничной торговлей на протяжении 9 лет, как и ее мать.

В 2024 году, как выяснили журналисты, в имении за 3,5 миллиона долларов появился новый владелец — сам налоговик Иван Гилета. По документам, с тех пор он владеет половиной дома, другая половина принадлежит его теще. Однако почему сменился владелец — неизвестно.

Журналисты проекта обратились к Гилете за комментарием, однако его получить не удалось.

Расследователи также выяснили, что у Гилеты есть дочь — Ольга Парамуд. Она также работает во Львовской налоговой. А муж Ольги, Юрий, работает на Львовской таможне.

По декларации, Ольга Парамуд владеет двумя квартирами во Львове, машино-местом и земельным участком в Николаеве, что во Львовской области. У них задекларировано два автомобиля — Mitsubishi Outlander и Audi А4. Однако журналисты выяснили, что она, вероятно, скрывает дорогой автомобиль Audi Q8, о котором нет никакого упоминания в декларации.

"Мы обращаемся в эти антикоррупционные органы с соответствующими запросами и еще вернемся во Львов", — подытожили журналисты расследования.

