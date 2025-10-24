Вартістю 3,5 млн доларів: львівський чиновник продає свій маєток — один з найдорожчих у місті (фото)

У Львові виставили на продаж великий маєток вартістю 3,5 мільйона доларів площею 780 квадратних метрів, розташований неподалік від центру міста. Один з найдорожчих будинків у Львові належить місцевому податківцю, що працював на керівних посадах у податковій службі та на митниці.

Маєток розташувався на земельній ділянці понад 20 соток на вулиці Липинського, 23, у Львові, всього за 2 кілометри від Львівської опери, й був побудований у 2006 році. Тут є сауна, гараж, а також багато місця для розваг. Подробиці розкрили журналісти проєкту "ХапугаUA" 23 жовтня.

Кому належить найдорожчий будинок у Львові

Будинок, який продають у Львові за 3,5 млн доларів Будинок, який продають у Львові за 3,5 млн доларів

Журналісти з'ясували, що в одному з найдорожчих будинків у Львові зареєстрована фізична особа-підприємець (ФОП) Ніна Володимирівна Горват, основний вид діяльності якої — оптова торгівля одягом та взуттям. Цим вона займається упродовж 9 років.

Ніна Горват — особа непублічна, на відміну від її зятя, Івана Гілети. Гілета — полковник податкової поліції, обіймав керівні посади у податкових установах Львова, Житомирської та Івано-Франківської областей. Потім — працював на Львівській митниці, а з часом повернення до податкової.

Зараз, як з'ясували журналісти, Іван Гілета працює на посаді заступника начальника відділу технічної підтримки та електронного документообігу ГУ ДПС у Львівській області.

За 2024 рік Гілета заробив 450 тисяч гривень у Рівненській податковій, ще 114 тисяч — у Львівській. Також отримав 187 тисяч пенсії. Упродовж всіх цих років податківець чесно декларував маєток у Львові.

Будинок львівського податківця Будинок Івана Гілети

Власниками будинку була теща, а також дружина Івана Гілети — Тетяна Гілета. За документами, вона також має чинний ФОП, займається роздрібною торгівлею упродовж 9 років, як і її матір.

У 2024 році, як з'ясували журналісти, у маєтку за 3,5 мільйона доларів з'явився новий власник — сам податківець Іван Гілета. За документами, відтоді він володіє половиною будинку, інша половина належить його тещі. Однак чому змінився власник — невідомо.

Журналісти проєкту звернулися до Гілети за коментарем, однак його отримати не вдалося.

Розслідувачі також з'ясували, що у Гілети є донька — Ольга Парамуд. Вона також працює у Львівській податковій. А чоловік Ольги, Юрій, працює на Львівській митниці.

За декларацією, Ольга Парамуд володіє двома квартирами у Львові, машино-місцем та земельною ділянкою в Миколаєві, що у Львівській області. У них задекларовано два автомобілі — Mitsubishi Outlander та Audi А4. Однак журналісти з'ясували, що вона, ймовірно, приховує дорогий автомобіль Audi Q8, про який немає жодної згадки у декларації.

"Ми звертаємося до цих антикорупційних органів з відповідними запитами і ще повернемося до Львова", — підсумували журналісти розслідування.

23 жовтня у Bihus.Info розкрили, що голова Закарпатської ОВА приховує бізнеси колишньої дружини.

Нагадаємо, 31 серпня журналісти проєкту "ХапугаUA" опублікували розслідування про те, як живуть закарпатські митники.