Голова Закарпатської ОВА приховує бізнеси ексдружини: Білецький не декларує активи родини, – Bihus.Info

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький не декларує ексдружину з численними активами та бізнесами, пов’язаними з оточенням колишнього міністра Арсена Авакова, нардепів і контрабандиста Пересоляка. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що попри офіційне розлучення, подружжя продовжує спільно жити й користуватися спільним майном, а декларація посадовця виявилась практично "чистою".

Як повідомляє Bihus.Info, голова Закарпатської ОВА не декларує статки колишньої дружини.

Президент України Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького керівником Закарпатської обласної військової адміністрації у листопаді 2024 року. Його декларація виявилася майже порожньою — у ній немає майна, а також даних про дружину, з якою Білецький, за офіційними документами, розлучився ще у 2016 році.

Втім, журналісти Bihus.Info з’ясували, що голова Закарпатської ОВА, ймовірно, досі проживає з ексдружиною, адже подружжя неодноразово бачили разом у будинку в історичному центрі Ужгорода. Маєток зареєстрований на колишнього тестя чиновника.

Відео дня

Маєток експодружжя в історичному центрі Ужгорода Фото: Bihus.Info

Щобільше, з початку повномасштабного вторгнення пара щонайменше вісім разів виїжджала за кордон, здебільшого на автомобілі, записаному на дружину. Частина цих поїздок збіглася з робочими відрядженнями Білецького.

Мирослав та Оксана Білецькі виїздили разом за кордон щонайменше 8 разів Фото: Bihus.Info

Приховані активи ексдружини очільника Закарпатської ОВА

За даними журналістів, Оксана Білецька, колишня дружина чиновника, володіє частками в низці компаній медіа, будівельної та торгівельної сфер. Її бізнес-партнерами є впливові політики — нардепи Василь Петьовка та Валерій Лунченко, разом із якими вона має п’ять теле- та радіокомпаній.

Крім того, Білецька була співвласницею бізнесу з контрабандистом Валерієм Пересоляком, який перебуває під санкціями РНБО, а також із керівником комунального підприємства у Виноградові Артуром Шерегі, який має російський паспорт і володіє активами у РФ.

Голова Закарпатської ОВА не декларує ексдружину з купою активів і бізнесу

Журналісти встановили, що ексдружина Мирослава Білецького та їхні діти через інвестфонд "ЕСТЕЙТ ФІНАНС" мають частку у компанії "ЮКРЕЙНІАН НАТС ПРОДАКШН", серед бенефіціарів якої значаться Арсен Аваков та Ігор Котвіцький.

Крім того, у двох аграрних компаніях Авакова та Котвіцького частку має Мирослава Опшитош, наречена сина Білецького — Дмитра, депутата Хустської міської ради. У 2021 році пара одружилася, проте в декларації Дмитра Білецького жінка так і не з’явилася.

У 2021-му Дмитро та Мирослава зіграли весілля Фото: Bihus.Info

Розслідувачі з’ясували, що Опшитош володіє дорогою нерухомістю:

земельною ділянкою у центрі Хуста під ЖК "Shayan lux house";

квартирою та трьома комерційними приміщеннями загальною площею 220 м²;

торговими площами на ринку площею близько 1000 м²;

двома квартирами у Хусті та кількома гектарами землі у курортному Шаяні.

Мирослава Опшитош значиться власницею торгових приміщень ринку Фото: Bihus.Info

Вартість цих об’єктів, за оцінками ринку, становить понад 400 тисяч доларів США.

Bihus.Info: родинні секрети голови Закарпаття

Голова Закарпатської ОВА подав "чисту" декларацію

У коментарі Bihus.Info Мирослав Білецький пояснив відсутність ексдружини в декларації тим, що "не мав юридичного обов’язку її декларувати". Він також заявив, що сторонні особи не впливають на його роботу керівника ОВА. Аналогічну позицію озвучив його син Дмитро, стверджуючи, що не зобов’язаний вказувати дружину у своїй декларації.

Як повідомляв Фокус, минулого року голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький розповів про проблеми з населенням і "гетто ВПО".

Фокус також писав, що депутат у Хмельницькій області "забув" задекларувати літак.