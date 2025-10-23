Глава Закарпатской ОВА скрывает бизнесы экс-жены: Билецкий не декларирует активы семьи, — Bihus.Info

Председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий не декларирует экс-жену с многочисленными активами и бизнесами, связанными с окружением бывшего министра Арсена Авакова, нардепов и контрабандиста Пересоляка. Журналисты Bihus.Info выяснили, что несмотря на официальный развод, супруги продолжают совместно жить и пользоваться общим имуществом, а декларация чиновника оказалась практически "чистой".

Как сообщает Bihus.Info, председатель Закарпатской ОВА не декларирует состояние бывшей жены.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого руководителем Закарпатской областной военной администрации в ноябре 2024 года. Его декларация оказалась почти пустой — в ней нет имущества, а также данных о жене, с которой Билецкий, по официальным документам, развелся еще в 2016 году.

Впрочем, журналисты Bihus.Info выяснили, что председатель Закарпатской ОВА, вероятно, до сих пор проживает с экс-супругой, ведь супругов неоднократно видели вместе в доме в историческом центре Ужгорода. Имение зарегистрировано на бывшего тестя чиновника.

Відео дня

Имение экс-супругов в историческом центре Ужгорода Фото: Bihus.Info

Более того, с начала полномасштабного вторжения пара как минимум восемь раз выезжала за границу, в основном на автомобиле, записанном на жену. Часть этих поездок совпала с рабочими командировками Билецкого.

Мирослав и Оксана Билецкие выезжали вместе за границу по меньшей мере 8 раз Фото: Bihus.Info

Скрытые активы экс-жены главы Закарпатской ОВА

По данным журналистов, Оксана Билецкая, бывшая жена чиновника, владеет долями в ряде компаний медиа, строительной и торговой сфер. Ее бизнес-партнерами являются влиятельные политики — нардепы Василий Петевка и Валерий Лунченко, вместе с которыми она имеет пять теле- и радиокомпаний.

Кроме того, Билецкая была совладелицей бизнеса с контрабандистом Валерием Пересоляком, который находится под санкциями СНБО, а также с руководителем коммунального предприятия в Виноградове Артуром Шереги, который имеет российский паспорт и владеет активами в РФ.

Глава Закарпатской ОВА не декларирует экс-жену с кучей активов и бизнеса

Журналисты установили, что экс-супруга Мирослава Билецкого и их дети через инвестфонд "ЭСТЕЙТ ФИНАНС" имеют долю в компании "ЮКРЕЙНИАН НАТС ПРОДАКШН", среди бенефициаров которой значатся Арсен Аваков и Игорь Котвицкий.

Кроме того, в двух аграрных компаниях Авакова и Котвицкого долю имеет Мирослава Опшитош, невеста сына Билецкого — Дмитрия, депутата Хустского городского совета. В 2021 году пара поженилась, однако в декларации Дмитрия Билецкого женщина так и не появилась.

В 2021-м Дмитрий и Мирослава сыграли свадьбу в 2021 году Фото: Bihus.Info

Расследователи выяснили, что Опшитош владеет дорогой недвижимостью:

земельным участком в центре Хуста под ЖК "Shayan lux house";

квартирой и тремя коммерческими помещениями общей площадью 220 м²;

торговыми площадями на рынке площадью около 1000 м²;

двумя квартирами в Хусте и несколькими гектарами земли в курортном Шаяне.

Мирослава Опшитош значится владелицей торговых помещений рынка Фото: Bihus.Info

Стоимость этих объектов, по оценкам рынка, составляет более 400 тысяч долларов США.

Bihus.Info: семейные секреты главы Закарпатья

Председатель Закарпатской ОВА подал "чистую" декларацию

В комментарии Bihus.Info Мирослав Билецкий объяснил отсутствие экс-жены в декларации тем, что "не имел юридической обязанности ее декларировать". Он также заявил, что посторонние лица не влияют на его работу руководителя ОВА. Аналогичную позицию озвучил его сын Дмитрий, утверждая, что не обязан указывать жену в своей декларации.

Как сообщал Фокус, в прошлом году глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий рассказал о проблемах с населением и "гетто ВПЛ".

Фокус также писал, что депутат в Хмельницкой области "забыл" задекларировать самолет.