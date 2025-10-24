В Чернигове сотрудники ГСЧС выехали на спасение котенка (фото)

Спасатели Черниговской области выехали на вызов, который существенно отличается от всего того, с чем им приходится сталкиваться в последние несколько лет.

Жительница областного центра обратилась к сотрудникам ГСЧС региона, чтобы те помогли ей вызволить котенка, голова которого застряла в калитке, сообщили в пресс-службе.

Животное громко кричало, что не могло оставить равнодушной женщину.

Спасатели выехали на вызов и осторожно освободили пушистика, после чего хозяйка двора оставила его себе.

Спасенный котенок остался жить у черниговчанки Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС неоднократно спасали животных после обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Например, в Черкасской области они вытащили из огня пять маленьких щенков. Трое из них обошлись испугом, а остальные двое надышались дымом. Собачек вынесли в безопасное место, после чего умыли и напоили водой. Впоследствии их передали старосте общины.

А на острове Англси на севере Уэльса спасатели из службы защиты животных, слесари и пожарные организовали операцию по извлечению кошки из мусорного контейнера для старой одежды и тканей. Впоследствии выяснилось, что кошка была игрушечной.

