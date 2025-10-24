У Чернігові співробітники ДСНС виїхали на порятунок кошеняти (фото)

Рятувальники Чернігівської області виїхали на виклик, який суттєво відрізняється від усього того, з чим їм доводиться стикатися в останні кілька років.

Мешканка обласного центру звернулася до співробітників ДСНС регіону, щоб ті допомогли їй визволити кошеня, голова якого застрягла в хвіртці, повідомили у пресслужбі.

Тварина голосно кричала, що не могло залишити байдужою жінку.

Рятувальники виїхали на виклик і обережно звільнили пухнастика, після чого господиня двору залишила його собі.

Врятоване кошеня залишилося жити у чернігівчанки Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС неодноразово рятували тварин після обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Наприклад, у Черкаській області вони витягли з вогню п'ятьох маленьких цуценят. Троє з них обійшлися переляком, а інші двоє надихалися димом. Собачок винесли в безпечне місце, після чого вмили та напоїли водою. Згодом їх передали старості громади.

А на острові Англсі на півночі Уельсу рятувальники зі служби захисту тварин, слюсарі та пожежники організували операцію з витягування кішки зі сміттєвого контейнера для старого одягу і тканин. Згодом з'ясувалося, що кішка була іграшковою.

