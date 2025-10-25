Мужчина в стрингах прыгнул из окна в Запорожье, — соцсети (видео)

Инцидент произошел в Хортицком районе, или, как его называют на Бабурке. Мужчина выжил — его госпитализировали медики, прибывшие на место происшествия.

Видео появилось в местных пабликах. Видно, что мужчина пытался куда-то перейти после того, как вылез с балкона, но не удержался и прыгнул вниз.

Впоследствии появилась информация, что его забрала скорая, которую вызвали внезапные свидетели. Какие травмы он получил — неизвестно, но в постах утверждают, что он был под действием наркотиков. На видео видно, что мужчину несут на носилках.

Кто-то предположил, что пострадавший пытался убежать от ревнивого мужа, но подтверждения этой версии нет.

В Нацполиции и ГСЧС инцидент не комментировали.

