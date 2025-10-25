Чоловік у стрингах стрибнув із вікна в Запоріжжі, — соцмережі (відео)

Інцидент трапився у Хортицькому районі, або, як його називають на Бабурці. Чоловік вижив — його госпіталізували медики, що прибули на місце пригоди.

Відео з'явилось у місцевих пабліках. Видно, що чоловік намагався кудись перейти після того, як виліз з балкону, але не втримався і стрибнув донизу.

Згодом з'явилась інформація, що його забрала швидка, яку викликали раптові свідки. Яких травм він зазнав – невідомо, але в постах стверджують, що від був під дією наркотиків. На відео видно, що чоловіка несуть на ношах.

Хтось припустив, що постраждалий намагався втекти від ревнивого чоловіка, але підтвердження цієї версії немає.

У Нацполіції та ДСНС інцидент не коментували.

