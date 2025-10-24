Гравці вкорочують собі віку після обвалу ринку скінів у Counter-Strike 2, — ЗМІ (фото)

Оновлення Valve для CS2 від 23 жовтня спричинило найбільший обвал ринку скінів в історії. Професійні гравці в CS2, інвестори, стримери та інші повідомили про колосальні збитки, що обчислюються шестизначними сумами. У Китаї, імовірно, одна людина наклала на себе руки.

Також ходять чутки, що самогубство в Китаї не було єдиним. Кілька трейдерів повідомили про збитки від 20 до 70 тисяч доларів, включно із zada, DegenCalls, Krit і Rix. Але найсильніший удар дістався британському трейдеру Coco. 24 жовтня його активи на мільйон доларів скоротилися вдвічі, пише Escore News.

Трейдер Coco втратив половину своїх активів Фото: Соцсети

Згідно з повідомленням на Reddit, у Китаї студент зістрибнув з даху хмарочоса, втративши близько 20 тисяч доларів. Він залишив своє останнє повідомлення у спільноті трейдерів. Не виключено, що були й інші, просто поки що офіційно про них не повідомлялося.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

У спільноту Counter-Strike 2 повідомляють про кілька самогубств, які сталися в Китаї, хоча ця інформація поки що не підтверджена офіційно, хвиля обговорень в інтернеті привернула увагу до психологічного тиску, який відчувають деякі учасники спільноти після різкого падіння ринкової вартості ігрових активів.

Відео дня

Повідомляють про перші самогубства в Китаї Фото: Соцсети

Джерела, які поширили цю інформацію, посилалися на заяви інших гравців, але підкреслили, що достовірність цих заяв залишається під питанням.

Автори постів заявили, що не мають підтверджень або офіційних документів, проте назвали ситуацію тривожною і закликали спільноту "берегти себе і ставитися до торгівлі менш емоційно".

Аналогічні повідомлення пізніше з'явилися в кількох великих торгових групах. Один користувач, як повідомляється, написав, що його "колекція, яку збирали багато років, тепер нічого не варта", після чого зник із чату.

Незабаром після цього деякі учасники спільноти заявили, що один з адміністраторів групи, можливо, наклав на себе руки під час онлайн-переписки.

За даними PriceEmpire, загальна ринкова капіталізація економіки CS2 впала з 6,05 млрд доларів до 3,65 млрд доларів — більш ніж на 39% всього за кілька днів. Це найсильніше падіння в історії гри.

Ключовим поворотним моментом став випуск оновлення Trade Revert, яке кардинально змінило систему обміну предметами, ввівши можливість виготовляти ножі за допомогою механіки Trade Up.

Багато трейдерів, які вклали великі суми у свої активи Steam, втратили значну частину своїх віртуальних активів за лічені години. Тисячі панічних повідомлень заполонили форуми і чати в Telegram — від "Я збанкрутував" до "Я втратив 10 000 доларів за одну ніч".

Станом на 24 жовтня 2025 року ситуація залишається нестабільною.

Найбільше постраждали ножі Doppler, Sapphire і Ruby, тоді як деякі дешевші моделі Covert зуміли зберегти частину своєї вартості. Аналітики вважають, що це лише перший етап корекції, і за ним може послідувати ще кілька днів волатильності.

Аналітики зазначають, що феномен "внутрішньоігрової торгівлі" став настільки прибутковим, що для багатьох користувачів перетворився на повноцінне джерело доходу. Тому різкі зміни ринку можуть мати реальні психологічні наслідки.

Професійний футболіст Неймар-молодший став однією з жертв різкого падіння цін. Pricempire перевірив його інвентар до і після оновлення і виявив, що 23 жовтня зірковий гравець втратив 50 тисяч доларів у скінах. З огляду на триваюче падіння ринку, наразі сума може бути набагато значнішою.

Неймар-молодший втратив купу грошей

Колишня зірка і стример Улоф "olofmeister" Кайб'єр втратив у ціні з 58 тисяч до 18 тисяч доларів за одну ніч. Це менше, ніж у Неймара, але набагато образливіше, оскільки це втрата 65% від його загальної вартості.

Стрімер Улоф "olofmeister" Кайб'єр втратив на скінах тисячі доларів

Нагадаємо, Фокус писав про деталі падіння ринку скінів у Counter-Strike 2.

А 29 вересня стало відомо, що Electronic Arts перейшла у приватну власність консорціуму за 55 мільярдів доларів. Цьому виробнику належать такі ігри, як FIFA та The Sims.