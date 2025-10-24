Игроки кончают с жизнью после обвала рынка скинов в Counter-Strike 2, — СМИ (фото)

Обновление Valve для CS2 от 23 октября вызвало крупнейший обвал рынка скинов в истории. Профессиональные игроки в CS2, инвесторы, стримеры и другие сообщили о колоссальных убытках, исчисляемых шестизначными суммами. В Китае, предположительно, один человек покончил с собой.

Также ходят слухи, что самоубийство в Китае не было единственным. Несколько трейдеров сообщили об убытках от 20 до 70 тысяч долларов, включая zada, DegenCalls, Krit и Rix. Но самый сильный удар достался британскому трейдеру Coco. 24 октября его активы на миллион долларов сократились вдвое, пишет Escore News.

Трейдер Coco потерял половину своих активов Фото: Соцсети

Согласно сообщению на Reddit, в Китае студент спрыгнул с крыши небоскреба, потеряв около 20 тысяч долларов. Он оставил свое последнее сообщение в сообществе трейдеров. Не исключено, что были и другие, просто пока официально о них не сообщалось.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В сообщество Counter-Strike 2 сообщают о нескольких самоубийствах, которые произошли в Китае, хотя эта информация пока не подтверждена официально, волна обсуждений в интернете привлекла внимание к психологическому давлению, которое испытывают некоторые участники сообщества после резкого падения рыночной стоимости игровых активов.

Сообщается о первых самоубийствах в Китае Фото: Соцсети

Источники, распространившие эту информацию, ссылались на заявления других игроков, но подчеркнули, что достоверность этих заявлений остается под вопросом.

Авторы постов заявили, что у них нет подтверждений или официальных документов, однако назвали ситуацию тревожной и призвали сообщество "беречь себя и относиться к торговле менее эмоционально".

Аналогичные сообщения позже появились в нескольких крупных торговых группах. Один пользователь, как сообщается, написал, что его "коллекция, собиравшаяся много лет, теперь ничего не стоит", после чего исчез из чата.

Вскоре после этого некоторые участники сообщества заявили, что один из администраторов группы, возможно, покончил с собой во время онлайн-переписки.

По данным PriceEmpire, общая рыночная капитализация экономики CS2 упала с 6,05 млрд долларов до 3,65 млрд долларов — более чем на 39% всего за несколько дней. Это самое сильное падение в истории игры.

Ключевым поворотным моментом стал выпуск обновления Trade Revert, которое кардинально изменило систему обмена предметами, введя возможность изготавливать ножи с помощью механики Trade Up.

Многие трейдеры, вложившие крупные суммы в свои активы Steam, потеряли значительную часть своих виртуальных активов за считанные часы. Тысячи панических сообщений заполонили форумы и чаты в Telegram — от "Я обанкротился" до "Я потерял 10 000 долларов за одну ночь".

По состоянию на 24 октября 2025 года ситуация остается нестабильной.

Больше всего пострадали ножи Doppler, Sapphire и Ruby, в то время как некоторые более дешевые модели Covert сумели сохранить часть своей стоимости. Аналитики считают, что это лишь первый этап коррекции, и за ним может последовать еще несколько дней волатильности.

Аналитики отмечают, что феномен "внутриигровой торговли" стал настолько прибыльным, что для многих пользователей превратился в полноценный источник дохода. Поэтому резкие изменения рынка могут иметь реальные психологические последствия.

Профессиональный футболист Неймар-младший стал одной из жертв резкого падения цен. Pricempire проверил его инвентарь до и после обновления и обнаружил, что 23 октября звездный игрок потерял 50 тысяч долларов в скинах. Учитывая продолжающееся падение рынка, на данный момент сумма может быть гораздо более внушительной.

Неймар-младший потерял кучу денег

Бывшая звезда и стример Улоф "olofmeister" Кайбьер потерял в цене с 58 тысяч до 18 тысяч долларов за одну ночь. Это меньше, чем у Неймара, но гораздо обиднее, поскольку это потеря 65% от его общей стоимости.

Стример Улоф "olofmeister" Кайбьер потерял на скинах тысячи долларов

