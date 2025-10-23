За 24 часа рынок скинов CS2 упал более чем на миллион долларов: причиной стало обновление игры

Вскоре после того, как капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 достигла исторического пика, превысив сумму в 6 миллиардов долларов, произошло внезапное падение. Пользователи обсуждают, что причиной "самого большого краха" за последние годы стали кардинальные изменения экономики игры.

Общая рыночная капитализация скинов CS2 составляет 5,193,308.24 миллиарда долларов, хотя еще накануне достигала 6,309,010.12 миллиарда. За последние 23 часа показатель упал на 17,68%, а за последнюю неделю — на 15,85%. Об этом свидетельствуют данные с платформы Pricempire.

Статистика общей рыночной капитализация скинов CS2 Фото: Скриншот

Некоторые перчатки и ножи упали в цене более чем на 70%.

Статистика наибольшего падения цен Фото: Скриншот

23 октября в Pricempire как раз сообщили, что в CS2 теперь можно обменять 5 скрытых предметов на нож или перчатку. Кроме того, по данным CSMarketCap от 22 октября, рынок агентов также "трясет" — за последние недели большинство из них "просели" в цене на 60-80% и превратились в "товар со скидкой". Часть пользователей паникует, другие скупают "премиум"-персонажей, пока есть такая возможность.

На платформе со скинами CS2 Skin.Club даже появилось предупреждение для игроков, что после последнего обновления общий рынок "испытывает высокую волатильность", то есть происходят большие колебания цен. Особенно такая нестабильность касается Covert и редких предметов. Пользователей призывают быть осторожными.

Фото предупреждение для покупателей скинов CS2 Фото: Скриншот

Падение рынка скинов CS2: в чем причина

В украинском таблоиде БЛИК объяснили, что Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, которое кардинально изменило экономику игры. Теперь пять предметов тайного качества (Covert) можно обменять на нож или перчатки, что вызвало настоящую панику среди игроков и трейдеров. На форумах Steam и 4chan активно обсуждают изменения. Пользователи жалуются, что теперь нож, который раньше обходился более чем в тысячу долларов, можно получить всего за несколько долларов.

"Это самый большой крах рынка CS за последние годы", — отмечают игроки.

Сообщается, что цены на ножи резко упали, а на отдельные редкие скины наоборот выросли. Ранее скины считались в сообществе CS2 относительно стабильным "виртуальным активом", их даже называли анаголом криптовалюты в мире геймеров. Однако теперь рынок охвачен колебанием цен, которое невозможно спрогнозировать, а трейдеры ищут ответы, станет ли новая система постоянной.

В Skin.Club только 14 октября информировали, что рыночная капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 впервые превысила 6 миллиардов долларов, установив исторический пик. Скачок на 17,98% за месяц также произошел на фоне обновлений, выпуска новых кейсов и роста интереса к редким предметам.

"Если эта тенденция к росту сохранится, к 2026 году рыночная капитализация может превысить 7 миллиардов долларов, закрепив статус CS2 как самой мощной и влиятельной игровой экосистемы современности", — отмечали аналитики.

